Bonanza Mine : les puces minières Intel ont déjà un client de 3,3 milliards de dollars

Cette semaine, nous avons révélé qu’Intel développerait une puce dédiée au minage de Bitcoins. L’équipement s’appelle Bonanza Mine et tout indique qu’il pourrait être lancé très prochainement.

Mais il y a maintenant plus de nouvelles et selon des informations récentes, il semble que ce matériel attire rapidement l’attention et aura déjà un client d’une valeur de 3,3 milliards de dollars.

Intel attaque sur tous les fronts possibles, et cela est plus que visible à travers les efforts du géant pour annoncer et lancer de nouveaux produits, dont certains appartiennent à des segments où le constructeur ne domine pas, comme les cartes graphiques.

Plus récemment, on parlait de la possibilité du lancement prochain de la puce Bonanza Mine, dédiée au minage de Bitcoin. Cette annonce est attendue pour le mois de février, lors de la conférence ISSCC 2022. L’équipement est décrit comme étant un «ASIC minier Bitcoin basse tension et faible puissance” et peut parfaitement rivaliser avec le populaire Bitmain.

Intel Bonanza Mine a déjà un client d’une valeur de 3,3 milliards de dollars

Il semblerait que l’arrivée imminente de cette puce de minage Bitcoin d’Intel captive déjà le marché. Selon les informations maintenant révélées par Fox Business, il existe déjà un accord d’achat dans lequel la startup minière de crypto-monnaie GRIID, qui devrait entrer en bourse pour environ 3,3 milliards de dollars américains dans les prochains jours sur le NYSE (New York Stock Exchange), a signé un contrat à long terme avec Intel pour que ses puces minières soient désormais désignées « BMZ2 ».

La nouvelle a été publiée par GRIID via un dossier S-4 dans lequel il est révélé qu’il prévoit d’exploiter trois installations à l’échelle industrielle, totalisant 48 mégawatts d’énergie. Dans l’inscription, la startup mentionne qu’elle a contracté Bitmain et MicroBT, mais aussi « a conclu un accord de fourniture définitif avec Intel pour fournir des ASIC qui alimentent notre croissance. La commande initiale fournira des unités à livrer en 2022 et GRIID aura accès à une partie importante des futurs volumes de production d’Intel.« .

L’accord garantit également un approvisionnement minimum en ASIC jusqu’en 2025, ce qui donne beaucoup de sécurité à la startup dans ce domaine. De plus, les détails du document montrent que GRIID connaissait déjà l’existence de la mine Bonanza bien avant la révélation faite cette semaine.

Par conséquent, nous attendrons l’annonce et le lancement de ces puces, qui devraient avoir lieu en février. Mais, bien sûr, nous divulguerons tous les détails qui peuvent être révélés au préalable.