Le marché de la 5G aux États-Unis est devenu beaucoup plus intéressant

Pourquoi c’est important : Pour ceux qui gardent une trace, AT&T, Verizon et T-Mobile se sont disputés la position dans le monde 5G, principalement en fonction des avoirs en spectre auxquels ils ont accès dans ce que l’on appelle les fréquences médianes. Voici un récapitulatif sur qui mène cette course et pourquoi nous n’avons pas encore profité des avantages tant attendus de la 5G.

Alors que la majeure partie de la couverture récente de la 5G aux États-Unis s’est naturellement concentrée sur le fiasco de la bande C que la FAA et l’industrie aérienne imposent injustement à l’industrie cellulaire, une autre grande nouvelle est arrivée à la fin de la semaine dernière. (Remarque : si vous recherchez un document d’information sur les problèmes de connexion en bande C et de sécurité aérienne, consultez cette chronique que j’ai écrite pour USA Today en novembre dernier).

Vendredi dernier, la FCC a annoncé les résultats d’une autre vente aux enchères de spectre de radiofréquences (RF) pour les réseaux cellulaires, techniquement appelée vente aux enchères 110, qui a soudainement modifié à nouveau l’équilibre du pouvoir potentiel sur les grands réseaux de télécommunications américains.

Pour ceux qui gardent une trace, AT&T, Verizon et T-Mobile se sont disputés la position dans le monde 5G, principalement en fonction des avoirs en spectre auxquels ils ont accès dans ce que l’on appelle les fréquences médianes (essentiellement entre environ 2,5 et 4 GHz) . Comme nous l’avons appris, ces fréquences médianes sont essentielles pour tenir la promesse de la 5G de vitesses plus rapides, d’une latence plus faible et d’une meilleure couverture. En fait, ils sont si importants que tous les réseaux 5G dans le monde, à l’exception des États-Unis, sont basés sur le spectre RF à mi-bande.

Malheureusement, lorsque les réseaux 5G ont été conçus et planifiés pour la première fois aux États-Unis, ces fréquences n’étaient pas disponibles, car elles étaient utilisées par d’autres industries et applications, y compris de grandes antennes paraboliques et à des fins militaires/de défense.

Cependant, tout cela a changé au cours des dernières années, lorsque la FCC a commencé à récupérer ce spectre et à le réattribuer pour une utilisation 5G. En conséquence, des efforts considérables et coûteux ont été déployés pour acquérir des droits d’accès à ces fréquences. La saisie du spectre a commencé en avril 2018 lorsque T-Mobile a annoncé son intention d’acheter Sprint, principalement pour pouvoir accéder à environ 160 MHz de spectre RF, à partir de 2,5 GHz, que Sprint avait précédemment acquis.

Puis, en 2020, les enchères en bande C de la FCC ont généré un montant record de 81 milliards de dollars pour avoir accès à 280 MHz de spectre de 3,7 à 3,98 GHz. Le grand gagnant était Verizon. Il a remporté 60 MHz des premiers 100 MHz à être déployés (appelés le bloc A et la partie qu’il a allumée sur plus de 46 marchés hier) et entre 80 et 140 MHz du prochain morceau (appelé le bloc B), qui devrait être activé vers la fin de 2023. AT&T a gagné environ 100 MHz au total (40 MHz dans le bloc A, que la société a activé hier sur huit marchés métropolitains, et 60 MHz dans le bloc B).

T-Mobile a également récupéré environ 30 MHz dans le bloc B de la vente aux enchères en bande C pour compléter ses avoirs. Pour être tout à fait exact, les chiffres varient selon le marché métropolitain car les licences sont vendues par marché – et il y en a plus de 100 – mais ces chiffres sont des moyennes nationales approximatives.

Cependant, dans cette dernière vente aux enchères 110, qui couvrait des fréquences de 3,45 à 3,55 GHz, le grand gagnant était AT&T, avec Dish Networks, un nouveau venu, en deuxième position et T-Mobile en prenant un peu plus également. Alors que les derniers détails officiels de ce qui a été acheté et de la façon dont il sera utilisé ne peuvent être révélés avant le 31 janvier, il a été rapporté par PC Magazine (voir «AT&T, Dish Win Big in Latest 5G Auction») qu’AT&T a acquis 40 MHz dans la plupart des marchés et Dish ont acquis entre 30 et 40 MHz sur de nombreux marchés. Une fois de plus, T-Mobile en a également capté certains – soi-disant jusqu’à 20 MHz sur les 12 principaux marchés – et quelques petits opérateurs, tels que US Cellular, en ont également obtenu. Verizon, cependant, n’a pas participé ni gagné de nouveau spectre.

En conséquence, lorsque vous commencez à faire des calculs approximatifs sur ces avoirs de spectre, la grande avance que T-Mobile a actuellement sur AT&T (et que les avoirs de Verizon leur permettront de rattraper) commence à devenir un peu plus petite. De plus, contrairement au bloc B de la vente aux enchères en bande C, ce nouveau spectre pourrait être activé pour le service cette année. Cela signifie, par exemple, qu’AT&T pourrait théoriquement activer 80 MHz de spectre à mi-bande cette année, tandis que Verizon serait limité à 60 MHz.

T-Mobile a toujours l’avantage, mais sur de nombreux marchés, ils n’ont activé que 100 MHz de leur capacité totale. En plus de cela, Dish Networks pourrait tirer parti de ce nouveau spectre et utiliser du spectre supplémentaire qu’il a acquis via l’enchère CBRS (encore un autre morceau de fréquences médianes qui devrait être utilisé principalement pour les réseaux privés – voir ma colonne « CBRS Vs. C-Band: Making Sense Of Mid-Band 5G » pour en savoir plus) et devenir une quatrième alternative viable dans un certain nombre d’endroits.

Bien sûr, la couverture et les vitesses du réseau ne se limitent pas au spectre – de nombreuses technologies réseau critiques peuvent être utilisées pour optimiser un ensemble donné de spectres plus efficacement qu’un autre – mais cela sert certainement de bon indicateur de la façon de penser les choses.

En d’autres termes, ce qui ressemblait initialement à un marché un peu déséquilibré en termes de puissance de feu 5G à mi-bande aux États-Unis cherche maintenant à être beaucoup plus compétitif. Cela ne manquera pas d’être une grande victoire pour les consommateurs et les entreprises qui souhaitent profiter des nombreux avantages qu’un réseau 5G alimenté à mi-bande peut permettre, car la concurrence à ce niveau est destinée à générer de meilleurs services et des prix plus attractifs.

Maintenant, si les gens pouvaient simplement revenir à faire confiance à la science et que nous pouvions aller au-delà de tout ce triste fiasco de la FAA, je pense que nous pouvons vraiment commencer à profiter des avantages tant attendus de la 5G. Décidément, le meilleur reste à venir.

Bob O’Donnell est le fondateur et analyste en chef de TECHnalysis Research, LLC, une société de conseil en technologie qui fournit des services de conseil stratégique et d’étude de marché à l’industrie technologique et à la communauté financière professionnelle. Vous pouvez le suivre sur Twitter @bobodtech.