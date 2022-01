Le simulateur de pandémie Plague Inc est toujours l’un des jeux les plus téléchargés sur l’App Store

Un résultat qui étonne encore, car Plague Inc a été publié en 2012. La raison pour laquelle le « simulateur de pandémie » se retrouve, 10 ans après sa sortie, à occuper le deuxième poste des applications les plus populaires sur l’App Store réside dans sa mécanique et ses défis. , capable de refléter des canons réalistes.

« Chaque fois qu’il y a une épidémie, nous constatons une augmentation du nombre de joueurs », ont déclaré les développeurs de Plague Inc, un jeu vidéo dont le but est de mettre fin à la population mondiale aux mains d’une pandémie avant qu’une pandémie ne soit découverte au début de 2020. traitement. Pourtant, deux ans après le début de l’ère du Covid-19, le titre de Ndemic Creations reste résolument dans le top 3 des applications les plus téléchargées sur l’App Store.

Un résultat qui étonne encore, car Plague Inc a été publié en 2012. La raison pour laquelle le « simulateur de pandémie » se retrouve, 10 ans après sa sortie, à occuper la deuxième place des applications les plus populaires sur l’App Store réside dans sa mécanique et des défis, capables de refléter les canons réalistes liés à la propagation d’un virus, tout en traitant de situations fictives. En jouant, les utilisateurs apprennent à comprendre la complexité des épidémies virales et la façon dont les maladies se propagent. Précisément en raison de sa capacité à rapprocher les situations de la réalité sous forme de jeu vidéo, la communauté a lancé en 2019 une pétition pour qu’il n’y ait pas de vax dans le jeu. Aussi, en 2021, Plague Inc a accueilli l’extension The Cure, qui change le but ultime du jeu : dans ce cas, un remède doit être trouvé avant que l’épidémie ne devienne une pandémie.

Un jeu réaliste et informatif, dépourvu de spectaculaire, à tel point qu’il a été honoré par les Centers for the Prevention and Control of Infectious Diseases des États-Unis et par d’autres organisations médicales importantes à travers le monde. Entre autres, grâce à Plague Inc et au soutien de la communauté, Ndemic Creations a pu contribuer personnellement à la recherche par le biais de levées de fonds : lors de l’épidémie d’Ebola, l’équipe de développement a fait don de 76 000 dollars à des associations caritatives, tandis que pour la pandémie de Covid-19 il a réussi à récolter 250 000 dollars en soutien à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et à la Coalition pour les innovations dans la préparation aux épidémies (CEPI).

Plague Inc, est disponible sur iOS, Android, Windows Phone au prix de 0,99 euros et n’inclut pas les achats in-app. Le jeu est également présent sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch sous le nom de Plague Inc : Evolved.