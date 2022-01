HDR10+ Gaming : une expérience de jeu plus immersive grâce à Samsung et Nvidia

Samsung a présenté HDR10+ Gaming au public pour la première fois au CES 2022. Le désir des Coréens est de créer la meilleure expérience de jeu possible. Mais en plus d’un téléviseur ou d’un moniteur actuel de Samsung à partir de 2022, vous avez également besoin d’un ordinateur avec une carte graphique puissante de Nvidia. Et afin d’exploiter le potentiel de ce matériel coûteux, des jeux adaptés doivent prendre en charge la nouvelle norme. Pour l’instant, ce ne sont que quelques matchs.

Le jeu HDR10+ est-il donc inutile ? Pas forcément, car les plans sont ambitieux. Avant tout, Samsung veut tenir tête à la nouvelle norme HDR concurrente Dolby Vision Gaming.

Qu’est-ce que le jeu HDR10+ et comment ça marche ?

HDR10+ Gaming est basé sur la norme HDR HDR10+ développée par HDR10+ Technologies, que Samsung promeut notamment avec ses téléviseurs. En plus d’une plage dynamique étendue et d’une plus grande profondeur de couleur allant jusqu’à 10 bits, l’extension de jeu destinée au contenu de jeu apporte d’autres éléments pertinents pour le jeu, notamment la prise en charge d’un taux de rafraîchissement variable (VRR), l’étalonnage HDR automatique et la cartographie des tons. avec une faible latence.

HDR10+ Gaming promet une meilleure expérience HDR, notamment sur PC. (Photo : Samsung)

Ce qui peut sembler technique est extrêmement pratique pour les joueurs en particulier – et aussi pour les développeurs qui adhèrent à des spécifications uniformes et peuvent ainsi assurer une expérience optimale aux joueurs. A condition d’avoir le bon matériel.

HDR10+ Gaming présente des avantages tangibles : le calibrage manuel de l’écran pour les jeux HDR n’est plus nécessaire. Le jeu optimise automatiquement la sortie vidéo, il prend donc explicitement en compte les intentions créatives des développeurs qui souhaitent intégrer certains effets d’éclairage ou représentations de couleurs, par exemple.

De plus, un mappage de tonalité est utilisé, ce qui n’augmente pas la latence et adapte les signaux numériques aux possibilités techniques du téléviseur en fonction des métadonnées HDR.

De quel matériel ai-je besoin ?

Avec HDR10+ Gaming, Samsung veut encourager les joueurs à acheter d’abord de nouveaux téléviseurs. Les modèles 2022 de la série NEO QLED, à commencer par la série Q70, devraient être les premiers à bénéficier des nouvelles possibilités. Les moniteurs de jeu qui sortiront à partir de 2022 auront également des jeux HDR10+. Panasonic, co-fondateur de HDR10+ Technologies aux côtés de Samsung, devrait également s’appuyer sur la norme de jeu à l’avenir, mais n’a pas encore annoncé de téléviseurs.

Les moniteurs de jeu avec HDR10+ gaming arriveront plus tard cette année. (Photo : Samsung)

Des ordinateurs adaptés sont également nécessaires pour les jeux HDR10+. Et ici, le fabricant de puces Nvidia est un pionnier. Toutes les cartes graphiques des séries RTX 16, 20 et 30 devraient être compatibles au cours de l’année via des mises à jour de pilotes.

Aucun fabricant de consoles n’a actuellement l’intention de prendre en charge les jeux HDR10+. AMD n’est pas non plus impliqué dans ses puces graphiques.

En quoi le jeu HDR10+ est-il différent du jeu Dolby Vision et du HGiG ?

Quiconque a un peu traité avec Dolby Vision Gaming demande à juste titre où sont les différences avec HDR10 + Gaming. Et effectivement : Il n’y a pas de différences significatives en termes de fonctionnalités, à part peut-être un aspect : Dolby Vision Gaming promet également une optimisation des jeux qui ne proposent « que » du HDR ou de l’Auto-HDR. Les jeux HDR10+ n’offrent une image idéale que dans les jeux conçus pour cela. De plus, Dolby Vision Gaming prend en charge une profondeur de couleur de 12 bits, HDR10+ Gaming un maximum de 10 bits.

Dolby Vision Gaming est subtilement supérieur. (Photo : Microsoft)

En gros, on peut dire : Dolby Vision Gaming est actuellement disponible exclusivement sur les consoles (de Microsoft), l’homologue HDR10+ Gaming uniquement sur les ordinateurs (avec les cartes graphiques Nvidia actuelles).

HGiG, d’autre part, n’est pas une norme, mais plutôt un ensemble de suggestions du HDR Gaming Interest Group (HGiG) sur la façon dont les fabricants (de téléviseurs et de moniteurs, mais aussi de studios de développement) devraient concevoir leurs produits afin d’obtenir le meilleure qualité HDR possible. HDR10+ Gaming utilise même les recommandations de HGiG pour le tone mapping, c’est-à-dire le calibrage automatique de la meilleure qualité HDR. De très nombreuses entreprises utilisent ces spécifications, dont Sony sur les PlayStation 4 et 5, Microsoft sur ses consoles Xbox, et la plupart des fabricants de téléviseurs (Samsung, Sony, Panasonic, LG…).

Cependant, HGiG laisse de côté des aspects importants tels que le VRR et la fréquence d’images de 120 Hz pour les jeux exigeants. Ici, HDR10+ Gaming et Dolby Vision Gaming sont clairement en avance.

Quels jeux sont compatibles ?

Depuis janvier 2022, la gamme de jeux qui exploitent le potentiel du jeu HDR10+ est réduite. Samsung nomme ces titres :

Flipper FX

Redoute 2

Happy Trails et la princesse kidnappée

Mais avec la sortie des pilotes de cartes graphiques compatibles de Nvidia, la situation pourrait changer pour le mieux. Quoi qu’il en soit, une chose est claire : sans le support de jeux bien connus et populaires, les jeux HDR10+ ne devraient pas prévaloir.

Le jeu HDR10+ fonctionnera-t-il sur Xbox Series S/X et PlayStation 5 ?

Jusqu’à présent, Microsoft et Sony ne sont pas intéressés à proposer des jeux HDR10+ pour leurs consoles. Ce serait techniquement possible. Une mise à jour logicielle pour Xbox Series S/X et PlayStation 5 devrait suffire. Mais ce sont probablement les intérêts individuels qui garantissent que cela ne changera pas à l’avenir. Microsoft travaille en étroite collaboration avec Dolby pour apporter Dolby Vision Gaming aux consoles Xbox actuelles.

Des jeux HDR10+ pour la PlayStation 5 ? C’est actuellement peu probable. (Photo : Sony)

Sony n’est pas non plus très enthousiaste à l’idée de prendre en charge les jeux HDR10+. Même la norme HDR10+ disponible pour le contenu vidéo n’a pas encore trouvé sa place sur les téléviseurs japonais Bravia. Mais Sony ne semble pas non plus en mesure de s’adapter à Dolby Vision. L’entreprise s’appuie principalement sur le HDR (régulier) ou le HGiG.

Cela va-t-il changer dans les années à venir ? Pas clair.

Le jeu HDR10+ en vaut-il la peine (en ce moment) ?

Non. Actuellement (en janvier 2022) non. Pour les jeux HDR10 +, vous avez besoin d’un téléviseur plus cher et d’un ordinateur avec une carte graphique Nvidia coûteuse. Par exemple, si vous investissez 2000 euros et plus, vous ne pourrez expérimenter que quelques jeux avec cette norme. Cela n’a vraiment aucun sens, même pour les premiers utilisateurs et les passionnés.

Que réserve l’avenir?

Il est encore trop tôt pour spéculer sur l’avenir. Le fait est que le HDR10+ n’a pas encore su s’imposer – la norme conçue pour les contenus vidéo se retrouve principalement dans les téléviseurs de Samsung et Panasonic et dans certaines séries d’Amazon Prime Video. Bien que plus de 128 partenaires prennent en charge HDR10+, cela nous parvient à peine, nous les consommateurs. Il est possible que ce soit également le cas avec la ramification du jeu.

Le HDR10+ n’a pas su s’imposer… (Photo : HDR10+ Technologies)

D’un autre côté : le jeu HDR10+ a du potentiel. Jusqu’à présent, il n’y a pas de jeu Dolby Vision équivalent pour les joueurs sur PC, de sorte que la norme pourrait prendre pied et se répandre avec l’aide de Nvidia. Parce que HDR10+ Gaming définit des règles claires sur la façon dont l’ordinateur et l’écran communiquent de manière optimale entre eux afin d’harmoniser le VRR, le mappage de tonalité, 120 Hz et une faible latence avec la meilleure qualité HDR. Il n’existe pas encore sous cette forme sur PC.

Si les joueurs voient une réelle valeur ajoutée et que les jeux à venir profitent des avantages, la norme a une chance – à condition que suffisamment de personnes achètent les écrans et les cartes graphiques appropriés. Cependant, la concurrence ne dort jamais…