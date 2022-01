Microsoft met à jour la photo de profil par défaut dans Windows 11

Microsoft travaille sur les dernières builds pour mettre à jour différents éléments du système pour une plus grande cohérence avec le design de Windows 11. Dans la build 22538, en plus du nouveau gestionnaire de tâches, on retrouve une nouveauté dans l’image de profil par défaut dans les comptes utilisateurs. .

Windows 11 obtient une nouvelle photo de profil par défaut basée sur Fluent Design

Microsoft a mis à jour l’image de profil par défaut sans préavis dans la dernière version du programme Insider. Cette photo apparaît lorsque l’utilisateur n’a défini aucune image dans son compte local ou son compte Microsoft. Bien que l’écran de connexion ait été repensé, ils n’ont pas mis à jour la photo de profil qui est restée la même que celle utilisée par Windows 10.

Mais maintenant et grâce à l’utilisateur de Twitter Christian Kenny qui nous informe de ce changement, nous pouvons savoir que Microsoft a enfin mis à jour ce petit détail pour une plus grande cohérence avec les lignes de conception actuelles de Windows 11. Un changement qui est un peu passé inaperçu par la communauté en général. Cette nouvelle photo de profil n’est pas une grande nouvelle puisqu’elle est déjà utilisée dans plusieurs produits Microsoft.