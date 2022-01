Samsung explique ce qui est arrivé à sa gamme Note et confirme le Galaxy S22 en février

La fin de la gamme Note commence à sembler de plus en plus évidente, surtout après que le Galazy S21 Ultra prend en charge le S Pen. Pourtant, Samsung n’a jamais parlé ouvertement de cette évolution du concept, jusqu’à aujourd’hui dans un éditorial partagé sur la Newsroom de Samsung par TM Roh, président et leader de Samsung Mobile Experience Business.

Dans ce texte, il est clair que les rumeurs prenaient déjà pour acquis, le Samsung Galaxy S22 Ultra sera le prochain Note et la gamme complète sera présentée en février.

De rumeur en rumeur, en passant par plusieurs fuites, il ne semble pas qu’il y ait de grands doutes sur ce que prépare Samsung pour son prochain Unpacked. La gamme de smartphones haut de gamme sera lancée très prochainement avec trois modèles, où la vedette revient au modèle Ultra.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra sera la fusion parfaite entre les lignes S et Note

Après que le Galaxy S21 Ultra ait eu la possibilité de prendre en charge le S Pen, le Galaxy S22 Ultra pourrait être considéré comme le prochain Note. En plus du texte écrit par TM Roh, président et dirigeant de Samsung Mobile Experience Business, donnant l’idée de cela, une courte vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux de Samsung qui semble indiquer une fusion entre les deux Galaxy S et Galaxy Note lignes.

Dans l’éditorial partagé par TM Roh, un voyage à travers l’évolution des smartphones Samsung est fait, à savoir le lancement de la gamme Note jusqu’à nos jours, les modèles pliables prenant de plus en plus d’importance.

En 2011, le Galaxy Note a fusionné la commodité et la portabilité des smartphones à écran large avec la fonctionnalité d’ordinateur portable des tablettes. […] AS Pen a également surpris tout le monde.

En 2019, nous avons à nouveau osé redéfinir les smartphones. Nous avons lancé notre série Galaxy Z Fold et apporté un tout nouveau facteur de forme à l’industrie mobile.

L’appareil de la série S le plus remarquable jamais créé arrive

Confirmant le lancement de la gamme Galaxy S22 pour février, TM Roh a laissé quelques indices selon lesquels le modèle Ultra serait en fait le nouveau Note.

Dans le Unpacked de février 2022, nous présenterons l’appareil de la série S le plus remarquable que nous ayons jamais créé. La prochaine génération de Galaxy S est arrivée, réunissant les meilleures expériences de notre Samsung Galaxy dans un appareil ultime. […] Préparez-vous pour l’expérience Ultra.

Outre ces informations révélant les plans de l’entreprise, des indices subsistent sur les capacités photographiques du smartphone, exaltant le mode nuit aussi bien en photos qu’en vidéos. Évidemment, ce sera un smartphone performant, avec des fonctionnalités innovantes dans le segment mobile lui-même.

Il reste maintenant à attendre l’annonce officielle de la date d’Unpacked qui pointe vers le 9 février, après que le 8 ait été prononcé.