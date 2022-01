Sony s’attend à ce que Microsoft maintienne les jeux multiplateformes Activision Blizzard

L’un des faits marquants de cette semaine dans l’actualité technologique a été l’annonce de l’achat par Microsoft du fabricant de jeux Activision Blizzard. Avec cette nouveauté, la société nord-américaine est ainsi en mesure d’augmenter la quantité et la qualité de l’offre de titres disponibles sur la plateforme d’abonnement Xbox Game Pass.

En revanche, avec cette nouvelle, l’impact s’est déjà fait sentir sur son rival Sony. Et le géant japonais espère qu’après cette acquisition, Microsoft gardera les jeux Activision Blizzard compatibles pour plusieurs plateformes et pas seulement les limiter aux consoles Xbox.

Sony craint que les jeux Activision ne deviennent des exclusivités Xbox

Comme nous l’avons mentionné ici récemment, après que Microsoft a annoncé l’achat d’Activision Blizzard, l’action de Sony a chuté de plus de 12 %. Il semble que les investisseurs aient peur de la puissance que cet achat peut garantir au géant de Redmond, puisque de grands titres tels que Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Crash Bandicoot, entre autres, seront disponibles sur le Service d’abonnement Xbox Game Pass.

Mais les appréhensions de l’entreprise japonaise ne se limitent pas « uniquement » à ces questions. Et selon les dernières informations, Sony aura révélé qu’il s’attendait à ce que Microsoft conserve le « accords contractuels et continuer à veiller à ce que les jeux Activision soient multiplateformes« .

Ainsi, l’une des craintes de Sony est que les grands titres du créateur deviennent exclusifs aux consoles Xbox, ou qu’ils aient plus d’avantages sur ces plateformes que sur PlayStation. Un exemple est Call of Duty, qui est très populaire sur les consoles Sony depuis plusieurs années, et à de nombreuses reprises, les joueurs PlayStation ont bénéficié de plus d’avantages par rapport aux utilisateurs Xbox, notamment en termes d’accès anticipé au jeu et de contenu supplémentaire.

Et si d’un côté Activision Blizzard ne semble pas avoir l’intention de supprimer les jeux existants sur d’autres plateformes après cet achat, le site Bloomberg indique que Microsoft a l’intention de conserver « une partie » des jeux pour les consoles PlayStation.