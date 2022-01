Si vous avez un Samsung Galaxy Z Flip 3 c’est l’appli qui va réinventer l’écran externe

Lorsqu’il a dévoilé ses nouveaux smartphones pliables, Samsung a montré l’utilité de l’écran extérieur, même sur le modèle Galaxy Flip 3. Celui-ci était censé servir uniquement pour les notifications, mais il a beaucoup de potentiel.

Preuve en est désormais avec une nouvelle application qui réinvente l’écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 3. Ce n’est plus seulement un centre de notification et devient un smartphone complet avec accès aux applications.

L’un des smartphones les plus réussis de 2021 était le Galaxy Z Flip 3 de Samsung. Ce pliable a une philosophie différente des concepts normaux et est plus petit. Il dispose également de 2 écrans, l’extérieur ne mesurant que 1,9 pouces.

Celui-ci était prêt à afficher des notifications et certains messages, mais certains l’ont poussé plus loin. Grâce à l’application CoverScreen OS, cet écran se transforme complètement et donne accès au smartphone et à l’utilisation de n’importe quelle application, comme l’écran intérieur.

Avec cet accès géré, les utilisateurs ont désormais accès à la liste des applications installées, qui peuvent être gérées. Tout est à l’intérieur de ce smartphone Android de Samsung et l’utilisateur n’a plus qu’à choisir ceux qu’il souhaite avoir dans la liste affichée sur l’écran externe.

En ce qui concerne l’utilisation des applications, et même sur l’écran externe, avec cette application, l’accès est complet. Ceux-ci sont présents et avec toutes les fonctionnalités, et l’utilisateur peut interagir de la même manière que sur un écran plus grand et compris comme normal.

L’application CoverScreen OS est toujours en cours de développement et d’amélioration. Il y a, pour l’instant, une limitation de son utilisation avec One UI 4, mais qui sera très prochainement résolue par son créateur. De nouvelles fonctionnalités sont également attendues, mais pour l’instant il n’a pas été révélé ce qu’elles seront.

Cela semble être le bon complément pour tous ceux qui ont le Samsung Galaxy Z Flip 3. CoverScreen OS réinvente l’écran externe et donne à ce smartphone pliable la possibilité d’être utilisé presque sans être ouvert