Tesla se prépare-t-il à lancer ses produits audio ?

Bien qu’elle soit fortement associée aux voitures électriques, Tesla propose une gamme de produits qui va au-delà, en se concentrant par exemple sur la production d’énergie propre. Désormais, le constructeur semble s’apprêter à prendre les devants dans le domaine de l’audio.

Cette information est suggérée par une nouvelle demande de marque faite par Tesla.

La liste des voitures électriques vendues par Tesla comprend des produits associés à l’énergie propre, ainsi que des produits moins conventionnels, comme le Cybersquad conçu pour les plus jeunes. Cependant, il semblerait que le constructeur veuille se lancer dans une nouvelle voie : celle de l’audio.

Selon ce qui a été avancé par Electrek, Tesla a entamé le processus d’enregistrement de la marque dans une nouvelle catégorie de produits il y a quelques semaines. Aux États-Unis d’Amérique, pour qu’une entreprise puisse commercialiser d’autres types de produits, en plus de ceux pour lesquels elle est autorisée, elle doit enregistrer la marque dans la catégorie dans laquelle elle entend être insérée.

Les documents présentés par Tesla mentionnent que l’enregistrement de la marque TESLATM est destiné aux catégories de microphones, casques, lecteurs audio numériques, appareils de transmission du son, haut-parleurs, subwoofers, mégaphones, entre autres.

Dès lors, on pourrait dire que Tesla se prépare à entrer dans le monde de l’audio, et éventuellement à développer son propre équipement. Cependant, s’il est normal que les entreprises technologiques étendent leur marque dans d’autres catégories, il n’est pas certain qu’elles lanceront des produits dans la catégorie enregistrée.

Pourtant, même si Tesla attend l’approbation dans la catégorie des équipements audio, il n’est pas évident de savoir quels produits elle commercialisera.

Comme le suggère Electrek, cette demande de marque dans la catégorie audio pourrait signifier que Tesla est intéressé à développer son propre système audio à implémenter dans ses voitures électriques.

Cependant, pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre d’éventuelles annonces de nouveaux équipements.

