5 nouveaux jeux à installer sur votre smartphone Android

GPS Smartwatch pour Enfants étanche Téléphon - Kids Smart Watch Tracker Chat Vocal Lampe de Poche, Bracelet pour Enfant SOS Alarme Anti-Perte Cadeau de fête des Enfants Fille garçon, S8 Rose

🏊【Montre étanche IP67 d'été】: évaluation IP67 de la poudre étanche de montre intelligente pour enfants, qui protège efficacement votre bracelet intelligent. La puissante protection IP67 garantit une utilisation dans la piscine, la salle de bain et la douche. Support pour une utilisation en eau profonde inférieure à 1 mètre en 1 heure. N'appuyez sur aucun bouton sous l'eau. Une mauvaise utilisation raccourcira la vie. 🌸 【GPS et SOS Design】: Conçu pour la sécurité des enfants. Dans l'application "Setracker2", les parents peuvent configurer 3 numéros de téléphone dans le répertoire. Appuyez sur le bouton SOS et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes, composez 3 numéros de téléphone et effectuez un appel SOS en 2 tours jusqu'à ce que quelqu'un réponde à la notification APP. Positionnement précis GPS. Vous devez télécharger "Setracker2" sur votre téléphone, compatible avec tous les téléphones iOS et Android 🔇【Ne pas déranger】: quand un enfant va à l'école ou va à la classe, les parents n'ont pas à s'inquiéter de ce que l'enfant dérange l'enfant pendant l'étude. Les parents peuvent définir le mode Ne pas déranger sur 3 périodes. Cette fonctionnalité désactive toutes les fonctionnalités - téléphones, jeux, musique, caméscopes, etc. En plus de la fonction SOS. 🎮【Fonctions de divertissement】 - Une lampe de poche aide votre enfant à illuminer l'environnement sombre. Les jeux de mathématiques peuvent-ils les aider à augmenter leur sensibilité aux nombres et à leur apporter une chance illimitée? Sa capacité est de 400 mAh. 💖【Garantie et support】: Des montres intelligentes de haute qualité pour répondre à vos besoins. Cette montre prend en charge les cartes micro-SIM. Pour les montres, la carte SIM doit être achetée séparément. Ce signal ne supporte que la 2G. Trois mois de remplacement gratuit et un plan de garantie gratuit d'un an sont disponibles.