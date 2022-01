Instagram teste des abonnements payants pour aider les créateurs

Instagram ne cache pas qu’il a pour objectif clair de captiver et de fidéliser les créateurs de contenu sur sa plateforme. Orientant ses actions dans ce sens, le réseau social teste désormais une fonctionnalité payante, baptisée Abonnements.

Après être apparu et avoir eu du succès sur Facebook, il est temps de s’adapter à Instagram.

Les créateurs de contenu, s’ils respectent les règles et tirent parti de la plateforme, sont très chers à Instagram. Après tout, ils représentent l’afflux d’argent et la permanence des utilisateurs.

Après, en juin 2020, Facebook a lancé des abonnements, afin d’aider les créateurs de ce réseau social à gagner de l’argent, et après le succès de l’entreprise, Instagram pourrait recevoir une fonctionnalité similaire, comme l’a révélé Adam Mosseri.

Avec les abonnements, Instagram a l’intention, comme cela s’est produit avec Facebook, d’aider les créateurs de contenu de la plateforme « à développer des liens plus profonds avec leurs abonnés les plus intéressés et à augmenter leurs revenus mensuels ».

Les abonnés qui sont prêts à payer pour l’abonnement Instagram d’un créateur de contenu auront un contenu et des avantages exclusifs disponibles. Des vies et des histoires aux badges, uniquement disponibles pour vous. Le montant à payer sera défini par le créateur de contenu lui-même, lors de l’activation du bouton sur son profil. Pour soutenir efficacement les créateurs de la plateforme, Instagram a révélé qu’aucun frais d’abonnement ne sera facturé jusqu’en 2023.

Dans un premier temps, comme pour chaque nouvelle fonctionnalité testée, les abonnements Instagram ne seront disponibles que pour un nombre limité de créateurs de contenu aux États-Unis d’Amérique. Cependant, Instagram a déjà annoncé son intention d’étendre la fonctionnalité au cours des prochains mois.

On rappelle que, récemment, Instagram a annoncé qu’il testait le retour du fil chronologique longtemps demandé et attendu par les utilisateurs.

A lire aussi :