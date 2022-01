Sony répond au rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

Pourquoi c’est important : la première réponse officielle de Sony à l’acquisition historique d’Activision Blizzard par Microsoft indique que les jeux multiplateformes actuels resteront sur PlayStation à court terme. Les commentaires d’Activision appuient cette affirmation. Cependant, les obligations à court terme et les plans à long terme ne s’accordent pas nécessairement comme nous l’avons vu avec la fusion Zenimax.

Dans une déclaration au Wall Street Journal, Sony a déclaré qu’il s’attend à ce que Microsoft s’assure que les jeux Activision sont multiplateformes, conformément aux accords contractuels. L’acquisition record par le principal rival de Sony dans le domaine des consoles a déjà réduit de 20 milliards de dollars la valorisation de Sony en raison des craintes que PlayStation ne perde la franchise Call of Duty.

Dans une FAQ des employés qu’Activision a soumise à la Securities and Exchange Commission, Activision a déclaré qu’elle honorerait les engagements existants après la clôture de l’acquisition en 2023 et ne supprimerait rien des plates-formes où elles sont déjà disponibles. La société a spécifiquement mentionné Minecraft comme exemple.

Depuis que Microsoft a acheté Minecraft en 2014 pour 2,5 milliards de dollars, il a maintenu les versions pour les plates-formes PlayStation, Nintendo et Apple qui avaient déjà été publiées. Le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a également déjà déclaré que la société n’avait pas l’intention de « retirer les communautés » de la plate-forme de Sony.

L’avenir des jeux d’Activision et de Blizzard se déroulera probablement de la même manière que celui des jeux de Bethesda. Après que Microsoft a acheté Zenimax, il a maintenu une exclusivité chronométrée pour Deahtloop et Ghostwire : Tokyo. Quake remaster a été lancé sur PlayStation l’année dernière comme prévu, et Bethesda prend toujours en charge la version PlayStation d’Elder Scrolls Online avec de nouveaux contenus et DLC. Cependant, les futurs jeux comme Starfield et The Elder Scrolls VI seront exclusifs à Xbox et Windows.

Les projets en cours d’Activision Blizzard pour PlayStation incluent les jeux Call of Duty de cette année et de l’année prochaine, Overwatch 2 et Diablo IV. Ces jeux seront probablement toujours lancés avec les versions PlayStation, et il est raisonnable de supposer que Call of Duty Warzone sur PlayStation ne disparaîtra pas.

Crédit image : News Oresund (CC BY 2.0)