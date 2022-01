Apple pressé de désactiver la 2G sur iPhone

2G est l’acronyme de réseau cellulaire de deuxième génération. Les réseaux 2G ont été lancés commercialement sur la technologie mobile GSM en Finlande par Radiolinja en 1991. Malgré sa longévité et sa très ancienneté, le réseau compte encore de nombreux services qui l’utilisent. Cependant, en raison de sa structure obsolète et de ses failles de sécurité, il est déconnecté des principaux acteurs du marché mobile.

Après que Google a officiellement désactivé le réseau 2G sur le système Android, l’Electronic Frontier Foundation (EFF) fait également pression sur Apple pour qu’il le fasse sur l’iPhone.

Apple va supprimer le réseau 2G de l’iPhone

Comme nous l’avons vu récemment, Google a ajouté une option dans Android 12 qui active ou désactive la fonction « Autoriser 2G » dans les paramètres de la carte SIM.

L’EFF a salué l’approche de Google et a demandé à Apple de donner suite à cette décision. La fondation souhaite qu’Apple ajoute également une fonction d’arrêt 2G à l’iPhone. Actuellement, les smartphones de la société Cupertino n’ont pas cette option. Cependant, l’EFF souhaite qu’Apple prenne cette décision principalement pour améliorer la sécurité des utilisateurs mobiles car il existe de nombreuses failles de sécurité dans le réseau 2G.

Comme nous l’avons révélé, le réseau 2G est apparu en 1991 et a une histoire de plus de 30 ans. A cette époque, on n’accordait pas beaucoup d’importance à la sécurité. Donc, à ce stade, la technologie a beaucoup de lacunes. Il existe des risques effectifs bien identifiés.

Réseau non sécurisé avec de nombreuses attaques sur le service

L’un des problèmes de sécurité identifiés est le faible cryptage du réseau 2G dans les communications entre les téléphones mobiles et les antennes GSM. Cela permet aux pirates d’intercepter facilement les télécommunications et les messages texte des utilisateurs. En fait, ils peuvent même envahir les appareils mobiles sans envoyer de paquets de données.

Une autre faille de sécurité est l’absence de technologie d’authentification auprès des opérateurs sur le réseau 2G. Ainsi, de « faux opérateurs » peuvent être injectés, incitant les méchants à envoyer des messages texte de spam et à harceler les appels que de nombreuses personnes reçoivent.

Ce ne sont là que deux des principaux problèmes de sécurité, bien que le réseau et la technologie 2G présentent une pléthore de problèmes à cet égard. En commençant par le réseau 4G, ces vulnérabilités ont été progressivement corrigées. Cependant, il existe des simulateurs d’opérateurs qui peuvent être rétrogradés en 2G et continuent de souffrir des vulnérabilités précédentes.

Ainsi, certains utilisateurs de réseau plus avancés peuvent rencontrer des problèmes de sécurité 2G.

Le Royaume-Uni supprimera progressivement son réseau 2G d’ici 2033

Selon Reuters, le Royaume-Uni a déclaré qu’il supprimerait progressivement ses réseaux mobiles 2G et 3G d’ici 2033. Cela permettra au pays de libérer des ondes radio pour les réseaux 5G et éventuellement 6G. Ces réseaux ne seront pas exploités et seront très utiles pour les voitures autonomes, les drones et les technologies de réalité virtuelle.

Le gouvernement britannique a déclaré que les quatre opérateurs du Royaume-Uni – EE, Vodafone, O2 et Three acceptent ce calendrier. British Telecom, qui utilise le même réseau central qu’EE, a déclaré en juillet qu’elle supprimerait progressivement la 3G au début de 2023. La société supprimerait ensuite progressivement la 2G qui a plus de 25 ans d’histoire.

En outre, il était également prévu qu’à la fin des services 2G et 3G, cela facilitera l’entrée de nouveaux fabricants d’équipements sur le marché, car ils n’auront pas à prendre en charge les technologies traditionnelles.