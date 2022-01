Le déploiement de la bande C 5G d’AT&T démarre dans huit régions métropolitaines

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? AT&T active maintenant les réseaux 5G en bande C dans des parties limitées de huit zones métropolitaines à travers les États-Unis après avoir suivi une pause volontaire de six semaines pour donner à la Federal Aviation Administration et à l’industrie aéronautique plus de temps pour terminer les évaluations de déploiement.

Clients à Austin, Chicago, Dallas Ft. Worth, Detroit, Jacksonville, Houston, Orlando et certaines parties du sud de la Floride devraient bientôt avoir accès au nouveau service 5G+ d’AT&T.

La bande C est un spectre de bande médiane qui se situe entre le service 5G à bande basse (longue portée) d’AT&T et l’offre à bande haute (mmWave), cette dernière étant incroyablement rapide mais ayant une portée limitée. En tant que tel, il est généralement déployé dans des zones densément peuplées comme les quartiers de divertissement, les stades sportifs et autres lieux.

Les opérateurs sans fil, dont AT&T et Verizon, n’ont pas été très satisfaits de la réponse de la FAA au déploiement de la 5G. Dans une déclaration publiée le 18 janvier 2022, AT&T a noté que l’administration n’avait pas utilisé les deux années dont elle disposait pour planifier de manière responsable le déploiement.

« Nous sommes frustrés par l’incapacité de la FAA à faire ce que près de 40 pays ont fait, à savoir déployer en toute sécurité la technologie 5G sans perturber les services aériens, et nous l’exhortons à le faire en temps opportun. » –AT&T

La FAA et les compagnies aériennes craignent que les ondes en bande C n’interfèrent avec les équipements sensibles de certains aéronefs comme l’altimètre, qui est utilisé pour aider à atterrir l’engin par faible visibilité. Selon le New York Times, les compagnies aériennes ont annulé environ 240 vols mercredi en réponse aux mouvements des transporteurs.

AT&T a déclaré avoir déjà 17 appareils disponibles en ligne et dans les magasins compatibles avec son nouveau service C-Band.

Crédit image : Igor, Ahmed Muntasir