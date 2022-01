Des astronomes amateurs ont découvert une planète géante cachée sous les yeux de tous

Elle s’appelle TOI-2180 b et est une planète du même diamètre que Jupiter, mais presque trois fois plus massive. Les chercheurs pensent qu’elle contient 105 fois la masse de la Terre en éléments plus lourds que l’hélium et l’hydrogène. De plus, ils disent qu’il n’y a rien comme cette planète dans notre système solaire.

Celui qui l’a découvert était une équipe inhabituelle. Des astronomes amateurs ont trouvé la gigantesque planète cachée à la vue de tous.

Une planète avec une année de 261 jours

Un astronome de l’Université de Californie à Riverside (UCR) et un groupe de scientifiques citoyens aux yeux d’aigle ont découvert une planète gazeuse géante se cachant sous tous les yeux. Ils ont simplement utilisé des instruments typiques d’observation des étoiles.

C’était excitant que nous trouvions la planète TOI-2180 b. Celui-ci a 3 points très intéressants. Premièrement, il a une orbite de plusieurs siècles de jours. Deuxièmement, elle est relativement proche de la Terre (379 années-lumière est considérée comme proche pour une exoplanète). Troisièmement, nous pouvons le voir transiter devant son étoile. Il est très rare que les astronomes découvrent une planète qui combine ces trois points.

A expliqué l’astronome UCR Paul Dalba, qui a aidé à confirmer l’existence de la planète.

L’astronome a également expliqué que la planète est particulière car il faut 261 jours pour effectuer un voyage autour de son étoile, un temps relativement long par rapport à de nombreuses géantes gazeuses connues en dehors de notre système solaire. Sa proximité relative avec la Terre et la luminosité de l’étoile autour de laquelle elle orbite permettent également aux astronomes d’en apprendre davantage à son sujet.

Pourquoi la NASA ne l’a-t-elle pas trouvé ?

La NASA a son propre télescope spatial qui explore l’univers à la recherche d’exoplanètes en orbite autour d’étoiles autres que notre soleil. Cependant, TESS regarde une partie du ciel pendant un mois, puis passe à autre chose. Vous recherchez des baisses de luminosité qui se produisent lorsqu’une planète passe devant une étoile.

La règle générale est que nous avons besoin de voir trois « creux » ou transits avant de croire que nous avons trouvé une planète. Un seul événement de transit peut être causé par un télescope ayant un tremblement, ou par une étoile déguisée en planète. Pour ces raisons, TESS ne se concentre pas sur ces événements de trafic uniques. Cependant, un petit groupe de scientifiques citoyens le sont.

Dit l’astronome de l’UCR.

En regardant les données TESS, Tom Jacobs, membre du groupe et ancien officier de la marine américaine, a vu, une seule fois, une faible lumière de l’étoile TOI-2180.

À l’aide du télescope Lick de l’Observatoire automatisé de recherche de planètes, Dalba et ses collègues ont observé le remorqueur gravitationnel de la planète sur l’étoile, ce qui leur a permis de calculer la masse de TOI-2180 et d’estimer une gamme de possibilités pour son orbite.

Non satisfait de ces données et convaincu qu’il pourrait obtenir encore plus de certitude, dans un deuxième événement de transition, Dalba a organisé une campagne dans laquelle 14 télescopes différents ont été utilisés sur trois continents de l’hémisphère nord. Ainsi, sur 11 jours, l’effort a abouti à 20 000 images de l’étoile TOI-2180, bien qu’aucune d’entre elles n’ait détecté la planète de manière fiable.

Cependant, ce groupe d’astronomes estime que TESS verra à nouveau la planète orbiter autour de son étoile en février prochain. Pour obtenir ces preuves, le groupe a déjà planifié une étude de suivi.

Comment les amateurs le savent-ils et les professionnels non ?

Le groupe d’astronomes citoyens obtient des données accessibles au public à partir de satellites de la NASA tels que TESS et recherche des événements de transition uniques. Dans le cas des astronomes professionnels, ils utilisent des algorithmes pour numériser automatiquement diverses données. Cependant, les « amateurs » utilisent un programme qu’ils ont créé pour inspecter les données du télescope à l’œil nu.

Leur effort est vraiment important et impressionnant, car il est difficile d’écrire du code capable d’identifier de manière fiable des événements de transition uniques. C’est un domaine où les humains dépassent encore le code.

conclut Paul Dalba.

Les détails de la découverte ont été publiés dans l’Astronomical Journal et présentés lors de l’événement de presse virtuel de l’American Astronomical Society le 13 janvier.