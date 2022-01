Mise à jour et utilisation d’un Surface Laptop Go avec Windows 11

Je voulais depuis longtemps parler du Surface Laptop Go et de l’expérience de mise à niveau de Windows 11. Bien que ce ne soit pas le produit Surface le plus attrayant au début, c’est en fait comme une voiture bien réglée par la suite. Ses performances en bureautique ont été excellentes… Mais n’anticipons pas sur les événements survenus il y a quelques mois.

Écran Tactile 12.45″ PixelSense

1 536 x 1 024 pixels, format d’image 3:2 Processeur Intel Core i5-1035G1 de 10e génération jeux de puces Lac de glace Mémoire RAM 4/8 Go LPDDR4x Graphique Graphiques Intel UHD Stockage eMMC 64 Go

SSD 128/256 Go connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ports 1 x USB-C, 1 x USB-A, prise casque, Surface Connect Sonner Haut-parleurs Omnisonic avec Dolby Audio Premium Autonomie Jusqu’à 13 heures d’autonomie

Adaptateur 39W Divers Webcam 720p, lecteur d’empreintes digitales en option sur le bouton d’alimentation (Windows Hello) Dimensions 278,18 x 205,67 x 15,69 mm Poids 1.11kg Système opératif Windows 10 Famille S (évolutif vers Windows 11) Prix A partir de 629 euros

Surface Laptop Go, une bureautique hors du commun sous Windows 11

Les gens de Microsoft Espagne nous ont offert l’opportunité de faire à nouveau l’expérience de faire le saut vers Windows 11 et, cette fois, avec l’un des appareils les moins chers de la famille Surface. Le Surface Laptop Go ajuste son prix en réduisant la qualité de son écran et en proposant un châssis en plastique à la place des habituels magnésium ou aluminium.

Mais comme nous l’avons indiqué, offrir un PC bien réglé a permis à Microsoft de mettre à niveau ce PC vers Windows 11 et de fonctionner très bien. Le processus est celui habituel, nous cherchons la mise à jour dans Windows Update et nous effectuons toute la succession jusqu’à la mise à jour vers Windows 11.

Une fois mis à jour, nous avons le nouveau menu Démarrer et tout fonctionne normalement. Son trackpad fonctionne très bien et le lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation n’a pas posé le moindre problème après la mise à jour vers Windows 11. Les tests que nous avons effectués, que nous n’avons pas pu enregistrer après avoir contracté Covid, se sont bien déroulés si nous recherchons un bureau équipement.

Le grand trackpad et l’écran tactile du Surface Laptop Go facilitent la navigation dans toutes les situations. Si l’on ajoute à cela son poids d’un peu plus d’1 kilogramme, c’est un ordinateur portable de bout en bout. Bien sûr, Microsoft doit oublier une fois pour toutes l’eMMC et le stockage de 128 Go pour offrir quelque chose de plus intéressant à ses utilisateurs. On aurait également préféré un écran classique assorti d’une résolution FullHD… Une résolution de 1536 x 1024 pour 614 euros est inacceptable.

J’étais initialement opposé à ce modèle en raison des spécifications et du prix. Cependant, maintenant, après l’avoir essayé, c’est un équipement très intéressant pour la bureautique quand on trouve une offre intéressante. Le matériel n’est pas tout à fait correct pour son prix, mais il le compense avec d’autres éléments, y compris un fonctionnement transparent.

Bilan : Windows 11, bien ; Surface Laptop Go progresse bien

La conclusion à laquelle nous arrivons avec cette proposition de Microsoft est que Windows 11 fonctionne bien sur des ordinateurs plus modestes. En fait, j’écris cet article à partir du HP 229SS classique avec un Intel i7 de 4e génération. C’est quelque chose de positif pour tous ceux qui envisagent de sauter le pas.

Le Surface Laptop Go est la première itération de cette famille de produits et propose des éléments intéressants comme des bords arrondis sur l’écran ou un clavier plus caoutchouteux (ce qui n’est pas mal). Nous espérons que dans sa prochaine itération, l’option eMMC sera supprimée ainsi que l’écran sera amélioré. Ce sont sans aucun doute les deux éléments critiques, avec les 4 Go de RAM, qui doivent changer pour avoir un produit de première classe.