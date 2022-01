Crypto.com a perdu 34 millions de dollars dans une attaque qui a touché près de 500 comptes

Crypto.com est l’une des plateformes de trading de crypto-monnaie les plus populaires et depuis le début de la semaine, elle a été entourée d’informations selon lesquelles elle aurait été la cible d’une attaque.

Selon le communiqué officiel, près de 500 comptes ont été touchés et 34 millions de dollars en Bitcoins et Ethereum ont été volés.

Dans une déclaration faite il y a quelques heures, l’échange de crypto-monnaie Crypto.com a reconnu que la société avait perdu plus de 30 millions de dollars de Bitcoin et d’Ethereum après une attaque qui a eu lieu le 17 janvier.

Après l’apparition de nouvelles concernant une éventuelle attaque, le PDG de la société a laissé un tweet hier dans lequel, sans confirmer, il a donné quelques indications sur ce qui aurait pu se passer.

Le billet de blog confirme ensuite que des retraits non autorisés ont été effectués pour un montant de 4 836,26 ETH et 443,93 BTC, ce qui équivaut respectivement à environ 15,2 millions et 18,6 millions de dollars. En plus de cette somme, l’équivalent de 66 200 dollars en autres crypto-monnaies a été levé.

Au total, 483 comptes utilisateurs Crypto.com ont été touchés par cette attaque. Cependant, Crypto.com a affirmé qu’aucun des clients n’avait perdu son argent, ayant été entièrement remboursé pour les pertes.

Sur le blog, vous pouvez lire que :