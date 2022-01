Google Play Games arrive sur les PC Windows en version bêta limitée

En bref : le projet de Google de créer la « plus grande plate-forme de jeu au monde » semble lentement prendre forme avec le lancement d’une application Windows propriétaire pour jouer à des jeux Google Play sur PC. Lancé en version bêta limitée sur trois marchés, les utilisateurs/testeurs éligibles peuvent jouer à plus de 25 jeux, gagner des points Play et synchroniser leur progression sur d’autres appareils.

Google a annoncé le mois dernier qu’il apporterait des jeux Android sur les PC Windows 10 et Windows 11 via une application de bureau Play Games. Il a maintenant lancé une version bêta limitée de ce programme pour les utilisateurs à Hong Kong, en Corée du Sud et à Taïwan.

Google a également partagé les exigences minimales en matière de PC pour les utilisateurs éligibles qui rejoindront une liste d’attente avant d’avoir accès à la version bêta. Notamment, les participants devront avoir au moins installé Windows 10 v2004, un processeur avec 8 cœurs logiques, un GPU de classe jeu, 8 Go de RAM et un SSD avec 20 Go de stockage gratuit. Ils doivent également activer la virtualisation matérielle lors de l’installation de l’application.

Pour l’instant, les bêta-testeurs auront accès à plus de 25 titres, dont Mobile Legends : Bang Bang, Summoners War, State of Survival : The Joker Collaboration et Three Kingdoms Tactics. Étant donné que ces jeux mobiles fonctionneront désormais localement (et non en streaming) sur des PC Windows plus puissants, Google indique que les utilisateurs peuvent s’attendre à de meilleurs graphismes et contrôles avec prise en charge de la souris et du clavier.

Les participants à la bêta continueront de gagner des points Play, qui pourront être utilisés pour des achats en magasin ou des réductions sur le Play Store, et verront également leur progression dans le jeu synchronisée sur les appareils Android, ChromeOS et Windows. Pour l’instant, Google n’a rien dit sur la disponibilité générale de son application Play Store sur Windows, bien qu’il ait mentionné que la version bêta sera bientôt étendue à d’autres régions.