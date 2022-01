Google Play Games débarque sur Windows, mais seulement dans 3 pays

Nous savions déjà que Google voulait apporter des jeux Android aux PC Windows. Peut-être que s’ils avaient connu Activision-Blizzard, ils y auraient pensé. Le fait est qu’il est arrivé aujourd’hui pour ceux qui sont à Hong Kong, en Corée du Sud et à Taiwan. Permettre aux propriétaires de PC Windows de jouer à des jeux Android populaires tels que Mobile Legends, Summoners War, State of Survival et Three Kingdoms Tactics.

Maintenant disponible Google Play Games sur Windows

Les joueurs de Hong Kong, de Corée du Sud et de Taïwan pourront s’inscrire à la version bêta et à l’application autonome de Google sur les PC Windows. google promet « Des sessions de jeu fluides entre un téléphone, une tablette, un Chromebook et un PC Windows », suggérant que les jeux peuvent facilement être repris entre plusieurs appareils.

« Les joueurs peuvent facilement parcourir, télécharger et jouer à leurs jeux mobiles préférés sur leur PC tout en profitant d’écrans plus grands avec souris et clavier »déclare Arjun Dayal, chef de produit du groupe pour Google Play Games. « Plus de perte de progrès ou de réalisations lorsque vous changez d’appareil ; cela ne fonctionne qu’avec votre profil Google Play Games.

Google Play Games inclura également des points Play qui peuvent être gagnés en jouant à des jeux Android sur PC, l’équivalent de réalisations. Google a annoncé son intention d’apporter des jeux Android sur PC il y a à peine un mois, mais on ne sait toujours pas quelle technologie l’entreprise utilise pour faire fonctionner les jeux Android sur les PC Windows.

L’annonce de Google intervient des mois après que Microsoft a commencé à tester des applications Android sur des PC Windows 11. Microsoft a créé un sous-système Windows sous-jacent pour Android, capable d’exécuter des applications Android à partir de diverses sources. Microsoft s’est associé à Amazon pour permettre l’installation native de jeux et d’applications à partir de l’Amazon Appstore sur Windows, mais malgré des solutions de contournement, Google Play n’est toujours pas officiellement pris en charge.