Le dernier événement de Fortnite s’inspire d’une grande galerie d’art londonienne

L’événement en collaboration avec Kaws montre une fois de plus la volonté d’Epic Games de faire de Fortnite un conteneur numérique de la pop culture, qui va au-delà des mécaniques ludiques du battle royale.

Fortnite accueille l’exposition « New Fiction » de l’artiste pop américain Brian Donnelly, plus connu sous le nom de Kaws. Le lieu où se tient le nouvel événement virtuel est la Serpentine Gallery, une galerie d’art bien connue à Londres, qui peut être entièrement visitée dans la bataille royale d’Epic Games. En déambulant dans ses salles numériques, vous pourrez admirer d’immenses peintures colorées et des statues représentant les personnages emblématiques de l’artiste, comme le gigantesque Compagnon. Pour enrichir l’ensemble, il y a un grand jardin, également décoré de sculptures et d’œuvres d’art. Pour l’occasion, il est même possible de participer à un show en Réalité Augmentée (RA) grâce à l’application Acute.

Contrairement aux événements précédents, comme l’installation interactive « Your Progress Will Be Saved » ou « Kid A Mnesia » créée en collaboration avec Radiohead, « New Fiction » est moins surprenant et expérimental : il s’agit d’une simple visite à l’intérieur d’une galerie renommée. Une autre différence substantielle entre les événements susmentionnés concerne la présentation : normalement, de telles initiatives peuvent être atteintes dans une section du mode Créatif, mais cette fois, Epic Games a décidé de faire de l’exposition « Nouvelle fiction » le centre principal du mode Fortnite susmentionné. . Un choix judicieux qui vise à obtenir une plus grande visibilité et participation des utilisateurs.

L’événement en collaboration avec Kaws montre une fois de plus la volonté d’Epic Games de faire de Fortnite un conteneur numérique de la culture pop, qui va au-delà des mécaniques ludiques du battle royale, à travers des expositions muséales, des concerts et des croisements avec d’importantes franchises. Restant sur le plan artistique, le jeu vidéo bien connu voit la participation d’autres artistes de premier plan, tels que Christian Ward et Yuko Shimizu, pour la création d’écrans de chargement originaux et d’autres éléments graphiques. De plus, lors du dernier événement d’Halloween, les utilisateurs ont pu acheter un personnage de jeu conçu par Kaws. Dans une interview accordée à The Guardian, l’artiste américain a décrit ce type d’initiative comme un moyen « de jeter des ponts vers une nouvelle génération ». Des mots qui confortent le rôle de Fortnite en tant que phénomène culturel.