Les cartes de fichiers arrivent dans Office sur iOS

Office a changé si radicalement ces dernières années que cela surprend tout le monde. Il est également vrai que les changements ont été progressifs au lieu de radicaux, mais l’inclusion de fiches affiche désormais un aperçu avancé. Cela change complètement le concept d’icônes pour nous offrir un contenu beaucoup plus riche à portée de main. Il vient d’arriver sur iOS et nous allons vous montrer ci-dessous ce que cela signifie.

Les nouvelles fiches sont désormais disponibles sur iPad et iPhone

La fonctionnalité de cartes de fichiers est désormais disponible dans l’application Office Mobile pour iOS. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de prévisualiser les fichiers Office sans les ouvrir dans l’application Office Mobile. Les cartes de fichiers seront disponibles pour les fichiers Word, Excel, PowerPoint et PDF stockés dans les comptes OneDrive Entreprise et Personnel. Mais ce n’est pas tout, à l’avenir Microsoft souhaite prendre en charge les fichiers Word et PDF stockés localement sur un appareil dans une future mise à jour.

La fonction Cartes de fichiers offre les fonctionnalités suivantes :

Aperçus en ligne

Informations contextuelles (qui a partagé le fichier et le contexte dans lequel il a été partagé)

Actions rapides qui vous permettent de partager ou d’enregistrer le fichier hors ligne

La fonctionnalité de cartes de fichiers est désormais disponible pour les Office Insiders utilisant la version 2.57 (Build 22010600) ou une version ultérieure. D’autre part, ils souhaitent également améliorer les déplacements via l’application, en particulier la glisse. L’équipe Office souhaite également améliorer le design de l’application au format paysage pour mieux s’adapter à toutes les situations.