Google Play Games Beta pour Windows arrive déjà dans certains pays

Google a profité des Game Awards 2021 pour annoncer le lancement du service Google Play Games pour Windows. Google Play Games fonctionne sur Android et ChromeOS en tant que service de jeu en ligne et avec l’intégration croissante d’Android dans le système d’exploitation de Microsoft, cette entrée est naturelle.

En phase bêta, Google Play Games est désormais disponible pour Windows, bien que limité à certains pays.

Google Play Games est disponible pour les plates-formes Android et ChromeOS en tant que service de jeu en ligne, où les utilisateurs peuvent non seulement trouver de nouveaux titres à jouer, mais aussi défier des amis, enregistrer des données dans le cloud, aider à suivre leurs réalisations et comprendre leur classement dans le monde. classements des joueurs.

La version informatique, à savoir avec un système d’exploitation Windows, a été annoncée pour 2022 lors des Game Awards en décembre dernier et la promesse était que les joueurs pourraient jouer à leurs jeux préférés sur Google Play en basculant de manière transparente entre un téléphone, une tablette, un Chromebook et sur les PC Windows.

Google Play Games Beta est maintenant disponible pour Windows

Google a déjà sa version pour Windows en phase bêta et disponible pour certains utilisateurs. Pour l’instant, il est possible d’accéder au service à Hong Kong, en Corée du Sud et à Taïwan.

Lors de l’accès au site dédié en portugais, l’indication qui apparaît est que « la version bêta n’est pas encore disponible » dans notre région. Mais il est possible de s’inscrire pour être averti dès qu’il sera disponible. La notification sera faite par e-mail au compte enregistré.

On ne sait cependant pas si cette attente sera longue ou non. Néanmoins, il est important que ce soit suffisamment de temps pour remplir la plate-forme avec encore plus de titres.