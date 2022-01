Croix-Rouge : Une attaque informatique vole 515 000 dossiers personnels

La Croix-Rouge a été attaquée ! La sécurité informatique doit être une priorité dans les entreprises, les institutions et même au niveau personnel. Ces derniers temps, les cyberattaques se sont intensifiées et celles-ci sont de plus en plus intelligentes et puissantes.

Selon des informations récentes, une attaque informatique contre la Croix-Rouge a permis le vol des données de 515 000 personnes.

Une cyberattaque contre la Croix-Rouge met des personnes en danger

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a récemment annoncé avoir été victime d’une cyberattaque majeure. Selon les informations, les pirates ont volé les données de plus de 515 000 personnes.

Robert Mardini, directeur général du CICR a déclaré que…

Cette cyberattaque expose les personnes vulnérables, celles qui ont besoin de services humanitaires, à un risque encore plus grand. Bien que nous ne sachions pas qui est responsable de cette attaque, ni pourquoi ils l’ont perpétrée, nous leur lançons cet appel. [‘hackers’]. Vos actions peuvent causer encore plus de mal et de douleur à ceux qui ont enduré des souffrances indicibles. Ne pas partager, vendre, divulguer ou utiliser ces données

L’entité révèle que la cible était une société externe en Suisse, avec laquelle le CICR a conclu des contrats de stockage de données.

La cyberattaque « a compromis les données personnelles et les informations confidentielles de plus de 515 000 personnes extrêmement vulnérables, y compris des personnes séparées de leur famille dans le contexte de conflits, de migrations et de catastrophes, des personnes et familles disparues et des personnes détenues ».

Le CICR et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’efforcent d’élucider le sort des personnes disparues, d’échanger des messages et de rapprocher les familles. Le CICR a déclaré qu’il travaillait avec ses partenaires humanitaires du monde entier pour comprendre l’ampleur de l’attaque et prendre les mesures appropriées pour protéger ses données à l’avenir.