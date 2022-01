La version globale de Redmi Note 11 devrait être livrée avec un écran AMOLED et un SoC Qualcomm

Xiaomi a lancé la gamme Redmi Note 11 pour le marché chinois avec trois modèles. En plus du smartphone Note 11, les Note 11 Pro et Note 11 Pro+ ont été lancés. Pour le marché européen, on ne sait pas encore quels modèles seront lancés en béton, mais vient maintenant la nouvelle qui plaira à beaucoup qui attendaient l’arrivée de cette ligne dans une version internationale.

La version globale du modèle de base de la gamme Redmi Note 11, contrairement à la version chinoise, aura un écran AMOLED et un processeur Snapdragon 680.

La version globale de Redmi Note 11

Le Redmi Note 11 sera lancé sur le marché mondial le 26 janvier, avec un événement déjà marqué par Xiaomi.

La version chinoise de base du smartphone n’est pas la plus attrayante pour le marché européen, car elle dispose toujours d’un écran LCD et d’un processeur MediaTek. Pourtant, selon une boutique en ligne, Shopee, la version globale est déjà répertoriée et est livrée avec un processeur Qualcomm Snapdragon 680.

L’écran est également présenté avec la technologie AMOLED, avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz.

En termes de stockage, un modèle de 4 Go de RAM et 64 Go (non disponible dans la version chinoise) est répertorié, disponible pour environ 155 € (8999 ₱).

Les autres spécifications ne changent pas par rapport à la version chinoise du Note 11. L’appareil photo principal est de 50 MP, dispose de haut-parleurs stéréo, d’une batterie de 5000 mAh et se recharge à 33W.

En fait, ce modèle sera une évolution logique du Redmi Note 10 qui a finalement été abandonné en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.