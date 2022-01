Parce qu’en Europe il n’y a pas de risque de catastrophe avec la 5G installée à proximité des aéroports

Les réactions opposées des États-Unis et de l’Europe sont dues à des détails techniques importants, comme le spectre des ondes radio et l’inclinaison des antennes 5G installées à proximité des aéroports.

Ces derniers jours, de grandes compagnies aériennes américaines avaient mis en garde les régulateurs de l’aviation contre les effets catastrophiques que pourrait avoir le réseau 5G installé à proximité des aéroports. La technologie pourrait en effet causer des interférences avec certains instruments de l’avion, tels que les radioaltimètres, et rendre dangereux les atterrissages avec une mauvaise visibilité. Pourtant, ces tonalités alarmistes ne sont pas présentes en Europe, où le réseau 5G est lancé en douceur. « Les données techniques reçues des fabricants de l’UE n’offrent pas de preuves concluantes sur les problèmes de sécurité immédiats pour le moment », a déclaré l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) à CNN Business. L’AESA signale également qu’elle n’a pas connaissance d’incidents causés par la 5G. Situation similaire également au Royaume-Uni : plus tôt cette semaine, l’Autorité de l’aviation civile a publié un avis de sécurité indiquant que : « Il n’y a eu aucun cas confirmé où l’interférence de la 5G a provoqué des dysfonctionnements du système aéronautique ou un comportement inattendu ».

Les réactions opposées des États-Unis et de l’Europe sont dues à des détails techniques importants. Les compagnies américaines de téléphonie mobile mettent en œuvre le service 5G dans un spectre d’ondes radio avec des fréquences comprises entre 3,7 et 3,98 GHz.Ces fréquences sont proches de celles utilisées par les radioaltimètres cités plus haut (4,2 et 4,4 GHz.), des outils qui permettent de calculer la distance entre l’avion et le sol. En Europe, ce risque n’existe pas, car les services 5G de référence utilisent la gamme de spectre la plus lente, avec des fréquences allant de 3,4 à 3,8 GHz.L’Association du transport aérien international (IATA) et la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA) pointent out: « S’il n’y a pas d’atténuation adéquate, il y a un risque d’impact important sur les opérations aériennes aux États-Unis et dans d’autres régions où le réseau 5G est déployé parallèlement à la bande de fréquences 4. , 2 à 4,4 GHz « .

A ce détail important s’ajoute l’inclinaison des antennes pour le réseau 5G. La France est citée en modèle par les grandes compagnies de téléphone américaines, comme AT&T et Verizon, car les antennes installées dans les 17 aéroports français sont inclinées vers le bas, loin des trajectoires de vol pour limiter les interférences potentielles avec les avions.

L’EASA prend donc acte des inquiétudes de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine : dès décembre elle avait fait état de risques d’interférences lors d’opérations aériennes dans l’espace aérien américain. Cela explique pourquoi des compagnies aériennes telles que British Airways, Lufthansa et Emirates ont annulé des vols vers les États-Unis, invoquant le problème. « Nous n’étions pas au courant que la puissance des antennes aux États-Unis [è] doublé par rapport à ce qui se passe ailleurs. Nous n’étions pas au courant que l’antenne elle-même avait été placée en position verticale plutôt qu’en position légèrement inclinée », a déclaré le président des Émirats, Tim Clark, à CNN Business. « Donc, sur cette base, nous avons pris la décision hier soir de suspendre tous nos services jusqu’à ce que nous ayons des éclaircissements », a-t-il ajouté.

« Nous sommes frustrés par l’incapacité de la FAA à faire ce que près de 40 pays ont fait, à savoir déployer en toute sécurité la technologie 5G sans perturber les services d’aviation, et l’exhortons à le faire en temps opportun », a déclaré Megan Ketterer, porte-parole d’AT&T.