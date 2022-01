Le Japon vend des boîtes mystères où l’on peut avoir un GPU Nvidia ou AMD pour 100 euros

Il est actuellement assez difficile de se procurer une carte graphique au top chez Nvidia et AMD, soit par manque de stock de matériel, soit aussi parce que le prix des puces qui existent est largement supérieur au prix initialement recommandé par les marques.

Mais vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez obtenir un GPU Nvidia GeForce ou AMD Radeon de nouvelle génération pour seulement 100 euros ? Eh bien, c’est la nouveauté d’Amazon Japon, car grâce à des boîtes mystères, pour ce prix, vous pouvez emporter chez vous une puce graphique précieuse.

Une carte graphique Nvidia ou AMD haut de gamme pour 100 euros !!

Nous sommes bien conscients que le Japon a une longueur d’avance en termes de créativité et de création de concepts différents, en particulier lorsqu’ils sont liés au monde technologique.

Dernière tendance, les coffrets mystères en vente sur Amazon japonais où, pour environ 100 euros, vous pouvez gagner une carte graphique Nvidia GeForce ou AMD Radeon dernière génération ! Il s’agit d’un véritable boîtier et à l’intérieur se trouvent plusieurs cartes graphiques des plus modernes aux plus anciennes. Mais il faut de la chance pour obtenir un GPU haut de gamme.

Selon les pages de vente des boîtes mystères, il y a 16% de chances d’obtenir une carte graphique GeForce 900 ‘Maxwell’ ou une carte graphique AMD Radeon RX 300 ‘GCN’. Il y a 8% de chances d’obtenir une GeForce 10 « Pascal » ou une Radeon RX 500 des gammes Polaris/Vega. Il y a 4% de chances d’obtenir un GPU GeForce 20 ‘Turing’ ou Radeon RX 500 ‘RDNA1’. Et il y a 1 % de chances de sortir une puissante ligne GeForce RTX 30 « Ampere » ou Radeon RX « RDNA2 » de la boîte. Si vous êtes vraiment chanceux, vous pourrez peut-être même trouver une copie des modèles haut de gamme RTX 3090 ou un RX 6900 XT.

Les 70% de possibilités restantes sont des graphiques des deux fabricants mais plus anciens, moins chers et d’occasion.

Les boîtes coûtent environ 14 000 yens, ce qui, dans une conversion directe au taux actuel, est d’environ 107 euros. Ce serait donc une vraie trouvaille de se procurer une GeForce RTX 3090 à ce prix !

Une question de chance…

Dans la description du produit, le vendeur mentionne ce qui suit :

[BOX CAIXA]: Comprend toutes les séries de cartes graphiques NVIDIA et AMD, y compris RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3060 Ti, RX 6900 XT, RX 6800, RX 6700 XT, RX 6600 XT. Les modèles neufs et d’occasion sont inclus, les gammes RTX 30 et RX 6000 étant nouvelles

[Alta Qualidade]: Toutes les cartes graphiques sont réelles et valent votre argent, donc pas besoin de vous en soucier

[100% Winning]: La probabilité de gagner cette boîte aléatoire est de 100 %, vous pouvez donc trouver votre propre surprise et obtenir un produit aléatoire de valeur égale ou supérieure

[Caixa]: L’élément dans la boîte est sélectionné au hasard. Si vous voulez connaître l’objet, vous devez le déverrouiller vous-même. C’est un jeu courageux. Si vous l’aimez, n’hésitez pas à le commander !

Une note est également laissée pour avertir que « Il s’agit d’un produit spécial, nous ne pouvons donc pas accepter les retours ou les échanges ! Nous ferons de notre mieux pour que le produit fonctionne le plus rapidement possible.« .

Parce que c’était une idée différente et curieuse, les boîtes mystères ont rapidement été en rupture de stock sur Amazon Japon et on ne sait pas non plus quand d’autres unités seront remplacées.

En plus de cette idée, nous avons également fait savoir l’année dernière que le Japon disposait de distributeurs automatiques où l’utilisateur pouvait acheter un processeur AMD Ryzen 5 pour seulement 8 euros. Vous pouvez lire l’intégralité de l’actualité ci-dessous.