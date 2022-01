Lequel acheter : AirPods Max ou Airpods Pro ?

Tous les Airpods d’Apple vous offrent une expérience premium de sons et de vibrations. La différence entre AirPods Max et AirPods Pro est évidente. Si vous souhaitez acheter l’un d’eux, considérez plus que le prix qui est visible de manière frappante. AirPods Max est disponible à 549 $ tandis que vous pouvez acheter les AirPods Pro à 249 $.

Airpods Max et Airpods Pro présentent de nombreuses similitudes, telles que la suppression du bruit, la puce H1 d’Apple, l’audio spatial et le mode Transparence. Cependant, AirPods Max est un casque sans fil supra-auriculaire et AirPods Pro est un écouteur intra-auriculaire. Alors, vous vous demandez quels Airpods vous devriez acheter ? Dans cet article approfondi, nous avons répertorié les qualités des deux écouteurs pour vous aider dans votre prise de décision.

Caractéristiques des Airpods Max et AirPods Pro

Airpods Pro et AirPods Max affichent des fonctionnalités attrayantes pour capturer l’âme et le cœur des utilisateurs. Les fonctionnalités haut de gamme de l’annulation active du bruit (ANC) et de la transparence offrent une expérience réelle de la musique et des films qui peuvent évoquer les émotions les plus profondes des utilisateurs.

La forme compacte des Airpods Pro offre une expérience musicale passionnante avec l’ANC. Mais la petite taille permet les intrusions mineures du monde extérieur qui diminuent la saveur de la musique. Le mode de transparence offre une qualité exacte comme celle des AirPods Max. Vous pouvez écouter les voix et les sons extérieurs tout en profitant des spectacles et des festivals de musique.

Mais la qualité et la facilité d’utilisation des Airpods Max dépassent celles des Airpods Pro. Les oreillettes des Airpods Max recouvrent l’intégralité des oreilles et empêchent les moindres interventions des bruits extérieurs. Vous pouvez vivre une expérience musicale douce avec Airpods Max. Si nous analysons les caractéristiques de la puce H1, les Airpods d’Apple l’ont. Cela signifie que vous pouvez basculer vos appareils sur iCloud.

Prix ​​et design des Airpods Max et Airpods Pro

Le prix et la conception des Airpods Max et des Airpods Pro sont étonnamment différents. Vous pouvez comprendre lequel est le mieux adapté à vos besoins. Airpods Pro est livré dans un casque intra-auriculaire compact avec un étui de chargement. Il est délicat et facile à transporter partout. Vous pouvez mettre des écouteurs dans votre poche, votre sac ou votre sac à main. Apple a fabriqué les AirPods Pro en plastique. Et il a des propriétés de résistance à l’eau IPX4, ce qui signifie que l’eau ne l’impactera pas. Les Airpods Pro sont disponibles en trois embouts en silicone. La taille ne sera donc pas un gros problème.

Cependant, Airpods Max est un casque auriculaire flexible et pratique à utiliser. Ses oreillettes recouvrent les oreilles et sont en acier inoxydable. Vous pouvez contrôler la voix, les vibrations et le volume du son via une couronne numérique. Il est également disponible dans un étui intelligent. Bien que pas si pratique pour le transférer d’un endroit à un autre. Pourtant, il est imbattable.

La variation de prix des Airpods Pro et Airpods Max est énorme. Les Airpods Pro intra-auriculaires compacts et délicats sont disponibles pour 249 $. Alors que l’énorme Airpods Max représente 549 $. Le choix entre eux ne devrait pas être difficile pour vous. Les Airpods Max sont livrés avec les beats Solo Pro et Sony WH-1000XM4. Connaître ces caractéristiques et similitudes devrait vous aider à décider lequel acheter.

Qualité sonore des Airpods Max et AirPods Pro

La qualité sonore des Airpods Pro et AirPods Max est exceptionnelle. Mais les tonalités mélodieuses et les fonctionnalités étonnantes des AirPods Max sont bien meilleures. L’AirPods Pro est un écouteur compact qui ne vous donnerait pas les basses comme celles d’une paire complète d’écouteurs suspendus. Airpods Max vous offre les sons et les symphonies avec un pilote dynamique de 40 mm que vous n’avez jamais entendu ni goûté auparavant.

Apple a déclaré que le pilote dynamique « fournit des basses profondes, des médiums précis et une extension haute fréquence nette et nette, afin que vous puissiez entendre chaque note ». Ces paroles magnanimes conviennent parfaitement à Max.

Cela ne signifie pas que les AirPods Pro ne sont pas si bons. Les deux vous offrent une expérience premium, des fonctionnalités audio spatiales et des fonctionnalités de suppression du bruit. De plus, les AirPods Pro sont disponibles uniquement en couleur blanche. Mais si vous souhaitez profiter de différentes couleurs, AirPods Max est le meilleur choix. Ils viennent dans une variété de couleurs telles que le rose, l’argent, le bleu ciel et le gris sidéral.

Le pilote dynamique de pointe des AirPods Max vous offre un son mélodieux et délicat. Ainsi, vous pouvez profiter de fonctionnalités haut de gamme et d’une qualité sonore exceptionnelle en échange de 549 $.

Couleur et autonomie de la batterie des AirPods Max et AirPods Pro

Les écouteurs compacts et les écouteurs suspendus sont disponibles dans des couleurs et une autonomie de batterie époustouflantes. Mais tout dépend de celui que vous souhaitez acheter.

Aimez-vous profiter des longues saisons, des séries animées et des films ? Ou voulez-vous simplement faire une petite pause avec une chanson mélodieuse ? Envisagez-vous de les utiliser sur un long trajet, ou souhaitez-vous simplement goûter une remorque ? Avant de décider lequel vous devriez acheter, réfléchissez à la façon dont vous aimeriez les utiliser.

Les Airpods Pro vous donneront une autonomie de 5 heures après quoi vous devrez les recharger. Alors que les AirPods Max ont une autonomie de 20 heures. Vous pouvez vous gaver de nouveaux films et de nouvelles saisons toute la nuit sans hésiter à recharger.

Une comparaison rapide entre AirPods Max et AirPods Pro

Il existe de nombreuses différences entre les AirPods Max et les AirPods Pro. Mais les similitudes peuvent vous empêcher de décider lequel acheter. Ici, nous avons répertorié les principales caractéristiques des écouteurs intra-auriculaires et des écouteurs supra-auriculaires.

AirPod Pro AirPod Max Prix 249 $ 549 $ Vie de la batterie jusqu’à 20 heures avec ANC activé Jusqu’à 5 heures avec ANC activé Style dans l’oreille Sur l’oreille Couleur blanc Bleu ciel, argent. Rose, gris sidéral Puce H1 Oui Oui Résistance à l’eau IPX4 Oui Non Annulation active du bruit Oui Oui Chargement sans fil Oui Non Poids 0,19 once par écouteur 13,6 onces

C’est votre appel maintenant! AirPods Max ou AirPods ?

Achèteriez-vous des AirPods Pro ou des AirPods Max ? Les deux sont époustouflants et efficaces. Cependant, tout dépend de la façon dont vous souhaitez les utiliser. Si vous êtes un voyageur et un spectateur de films tard le soir, alors AirPods Max est un excellent choix pour vous. Cependant, si vous êtes quelqu’un qui souhaite avoir des écouteurs légers à transporter facilement, alors les AirPods Pro intra-auriculaires sont un excellent choix.

En outre, vous pouvez vérifier les caractéristiques relatives. AirPods Pro dispose de la technologie IPX4 résistante à l’eau, de la suppression du bruit et du mode transparence. Mais il lui manque l’autonomie de la batterie et le pilote dynamique. Ainsi, vous pouvez rechercher les AirPods Max qui vous permettent de suivre la musique et de danser avec les nœuds musicaux.

Vous devez décider si les 300 dollars supplémentaires valent la peine d’être dépensés pour ces fonctionnalités, ou si vous êtes doué pour les minuscules écouteurs ?