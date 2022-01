DNS4EU : l’Union européenne va créer son service DNS public pour ne pas dépendre des USA

L’Union européenne cherche depuis longtemps à se libérer de toute dépendance vis-à-vis des États-Unis pour les services fournis sur Internet. Les mesures déjà prises sont nombreuses, mais il y en a maintenant une nouvelle qui créera une indépendance encore plus grande.

Il s’appelle DNS4EU et ce sera un service DNS que l’Union européenne offrira aux citoyens, aux opérateurs de télécommunications et à toutes les entreprises opérant sur son territoire. Il s’agit d’une excellente proposition, mais elle pourrait entraîner certains problèmes en ce qui concerne la liberté d’utilisation d’Internet.

Un service essentiel pour tous ceux qui utilisent Internet

Le DNS est l’un des services les plus importants sur Internet et en même temps l’un des moins visibles pour les utilisateurs. Cet « annuaire téléphonique Internet » garantit aux utilisateurs qu’ils peuvent traduire les noms de sites en adresses IP là où les sites sont disponibles.

Compte tenu de l’importance de ce service, l’Union européenne souhaite désormais s’assurer d’avoir une proposition à la disposition de ses citoyens. DNS4EU sera une alternative aux services DNS que Google (8.8.8.8), Cloudflare (1.1.1.1), OpenDNS (208.67.222.222), Norton (199.85.126.10) et d’autres proposent aux internautes.

DNS4EU pour nous libérer de la dépendance américaine

La proposition qui a été présentée par l’Union européenne veut garantir qu’il existe une alternative et qu’il n’y a plus d’indépendance vis-à-vis des États-Unis. Dans le même temps, DNS4EU cherche à s’assurer qu’il existe un service indépendant garantissant la protection des utilisateurs.

DNS4EU doit offrir un haut niveau de résilience, une protection de la cybersécurité spécifique à l’UE et mondiale, une protection des données et une confidentialité conformes aux règles de l’UE, garantir que les données de résolution DNS sont traitées en Europe et que les données personnelles ne sont pas monétisées

Le projet DNS4EU dispose déjà d’un budget de 14 millions d’euros et, bien qu’il soit encore trop tôt pour savoir comment il sera mis en œuvre. Pour l’instant, ce n’est encore qu’une proposition, mais elle sera certainement approuvée et prendra forme très bientôt, comme cela s’est produit avec d’autres mesures allant dans le même sens.

Polémique avec une éventuelle censure par l’Union européenne

Fait intéressant, DNS4EU est déjà impliqué dans une controverse. Beaucoup avertissent qu’une certaine censure et un blocage de l’accès aux contenus illégaux peuvent être appliqués. Il sera également plus facile d’appliquer les décisions de justice dans ce domaine.

DNS4EU : ce sera sans aucun doute une solution importante et essentielle pour l’Union européenne. Il garantira l’indépendance vis-à-vis des États-Unis et apportera de nouveaux niveaux de sécurité au service avec une plus grande invisibilité, tout en apportant sécurité et confidentialité aux utilisateurs.