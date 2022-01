Tesla Model 3 contraint de réduire son autonomie à cause du système de divertissement

Très discrètement et presque sans que les clients s’en aperçoivent, Tesla modifie ses voitures. Le matériel actuel a été amélioré par des alternatives meilleures et plus modernes, offrant ainsi plus aux pilotes.

À la suite de ce changement, il y a maintenant un changement important. L’autonomie de la nouvelle Tesla Model 3 est réduite à cause du système de divertissement. Celui-ci a récemment reçu un nouveau processeur, qui consomme plus de batterie.

Un nouveau processeur change tout dans la Model 3

La modification que Tesla a apportée à ses voitures semblait très simple. Ce constructeur automobile a pris la décision d’abandonner les processeurs Intel Atom A3950 et de passer aux concurrents Ryzer d’AMD dans son système de divertissement.

D’après ce qui était immédiatement visible, c’était une décision qui a fini par donner plus aux conducteurs de voitures Tesla. Le système de divertissement est devenu plus rapide et avec de meilleures performances. Malheureusement, il semble y avoir un inconvénient à ce processus.

Les nouveaux véhicules Model 3 en Australie ainsi que dans d’autres régions sont désormais livrés avec le nouvel ordinateur MCU3 (Ryzen CPU) ! Les personnes ayant une livraison en attente doivent désormais accepter une diminution de l’autonomie, en raison de l’augmentation de la consommation d’énergie. pic.twitter.com/lugJaHef0w — Teslascope (@teslascope) 17 janvier 2022

Tesla leur demande d’accepter une autonomie réduite



de ce qui est être signalé, Tesla demande aux nouveaux clients qui achètent la Model 3 d’accepter une autonomie réduite. La raison est présente dans la notification qui doit être acceptée et, selon Tesla, dans le système de divertissement et l’expérience améliorée qu’il offre.

Cette réduction d’autonomie résulte des consommations plus élevées de ce nouveau processeur. Selon Tesla, cette réduction sera de 22 km, avec désormais 602 km (WLTP), dans le cas du modèle Model 3 LR AWD, avec des jantes de 19 pouces. La réduction dans les autres modèles semble être la même.

Le système de divertissement est à blâmer

D’après ce qui est révélé, cette réduction de l’autonomie du modèle 3 est appliquée en Australie et sur d’autres marchés. Ces derniers n’ont pas été précisés. Dans les autres cas, et il peut s’agir de règles de protection des consommateurs, ce changement ne pourra pas être effectué et les voitures devront maintenir le kilométrage défini.

Le nouveau processeur, cependant, ne sera pas la seule raison de l’autonomie réduite du modèle 3 de Tesla. La combinaison du CPU, du GPU et d’un APU complet est la vraie raison pour laquelle la configuration consomme autant d’énergie de la batterie.