Boule de feu à 90 000 km/h vue dans la péninsule ibérique [veja o vídeo]

Il y a un enregistrement d’une autre boule de feu ! Ces dernières années, plusieurs phénomènes « étranges » se sont produits dans le monde. L’un des plus récents a été enregistré ce mercredi matin, dans le ciel, à l’est de la péninsule ibérique.

Une boule de feu s’est déplacée à 90 000 kilomètres à l’heure et l’événement a été enregistré sur vidéo.

La boule de feu a atteint 90 000 kilomètres à l’heure

Une boule de feu a parcouru à 90 000 kilomètres à l’heure, dans la matinée de ce mercredi, le ciel à l’est de la péninsule ibérique, ont révélé les responsables du projet SMART, de l’Institut d’astrophysique d’Andalousie (IAA-CSIC), révélé à Lusa.

José María Madiedo, chercheur principal du projet SMART, a déclaré que l’événement a eu lieu précisément à 07h11 [06:11 em Lisboa] ce mercredi. Les observatoires de Séville et La Sagra et Sierra Nevada (Grenade), Calar Alto (Almería) et La Hita (Tolède) ont détecté la boule de feu.

La roche venue de l’espace, en entrant en collision avec l’atmosphère à une vitesse énorme, est devenue incandescente, générant ainsi une boule de feu, qui a commencé à environ 93 kilomètres au-dessus de la province de Cuenca (Castille-La Manche).

De la province de Cuenca, la roche a avancé vers l’est et s’est éteinte à quelque 51 kilomètres au-dessus de la ville de Chelva, dans la province de Valence.

Les détecteurs du projet SMART fonctionnent dans le cadre du réseau météorologique et d’observation de la Terre du sud-ouest de l’Europe (SWEMN), qui vise à surveiller en permanence le ciel, afin d’enregistrer et d’étudier l’impact sur l’atmosphère terrestre des roches de différents objets du système. Solaire.

Ce n’est pas la première fois qu’une météorite incandescente traverse l’atmosphère terrestre et est vue au Portugal. En novembre 2020, des capteurs du projet SMART ont enregistré une météorite brillante traversant l’atmosphère terrestre. Le corps céleste a parcouru le sud-ouest de la péninsule ibérique. Lors de l’événement de 2020, la boule de feu résultait d’une collision entre une roche à grande vitesse et l’atmosphère terrestre. Le frottement a fait briller la roche en rouge, générant ainsi un éclair qui pouvait être suivi à l’œil nu à une altitude d’environ 132 kilomètres à l’ouest de l’Andalousie.

En décembre 2021, une boule de feu a été observée dans le ciel au-dessus du sud du Portugal à 100 000 km/h.

A lire aussi…