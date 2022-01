Les actions de Sony chutent de 12 % après l’annonce par Microsoft du rachat d’Activision Blizzard

L’une des nouvelles les plus importantes hier concernant le segment des jeux a été l’annonce de l’achat du créateur de jeux Activision Blizzard par Microsoft. C’est un gros pari de la société de Redmond et la nouveauté comblera encore plus le service d’abonnement Xbox Game Pass, ce qui compte vraiment pour les joueurs.

Cependant, certaines conséquences se font déjà sentir avec cette nouvelle. Et selon les dernières informations, après l’annonce de Microsoft, les actions de Sony ont chuté de 12 %.

Le monde du jeu a été marqué hier par l’annonce du rachat par Microsoft d’Activision Blizzard pour plus de 60 000 millions d’euros. Grâce à cet accord ambitieux, la société dirigée par Satya Nadella pourra ajouter à son offre d’autres grands titres à succès produits par le créateur, tels que Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Crash Bandicoot, entre autres. service d’abonnement Xbox Game Pass.

Cette nouvelle est particulièrement positive pour les joueurs Xbox qui ont un abonnement à la plateforme Xbox Game Pass. Mais ils peuvent être un vrai casse-tête pour Sony.

Les actions de Sony chutent de 12% après que Microsoft a racheté Activision Blizzard

Selon des informations récentes, après l’annonce du rachat de Microsoft, l’action Sony a chuté de plus de 12 % à Tokyo mercredi (19). Il s’agit notamment d’une baisse de 12,79% et tout indique que c’est dû à la crainte de certains investisseurs que la concurrence de PlayStation devienne de plus en plus forte.

Ainsi, avec le rachat d’Activision Blizzard, les investisseurs craignent que Microsoft ne retire des actifs importants à PlayStation, proposant ainsi un catalogue beaucoup plus attractif qui pourrait faire trembler l’offre de Sony.

Certains experts ont déjà commenté la situation, comme Piers Harding-Rolls, directeur de la recherche sur les jeux chez Ampere Analysis, notant que :

Il ne fait aucun doute que cet accord affaiblit la position de Sony sur le marché. Indépendamment du fait que le contenu d’Activision Blizzard soit progressivement exclusif aux plates-formes et services Xbox, l’inclusion de nouvelles versions sur Xbox Game Pass pour plusieurs séries de jeux majeures, y compris Call of Duty, nuira aux activités partenaires de Sony. Sony a bénéficié de la possibilité d’échanger du contenu exclusif Call of Duty, mais cela est maintenant menacé.

À leur tour, les actions d’Activision Blizzard ont considérablement augmenté, ayant augmenté de plus de 25 % après l’annonce de la nouvelle.