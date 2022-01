Skype commence les tests avec la diffusion de deux caméras en même temps

Logitubo HD Webcam 1080P/ Live Streaming Caméra avec Double Microphones Web Cam Compatible avec Xbox One/PC/Mac/Support OBS/Facebook

H.264 compression vidéo, vous enregistrez et compresser en même temps, de sorte que vous obtenez des téléchargements rapides, en douceur et en streaming avec moins de demande sur votre ordinateur. Full Lentille de verre HD, avec lentille de verre à sept éléments, capture des images nettes et claires. C'est beaucoup mieux qu'un objectif en plastique de prix plus bas. Objectif de mise au point manuelle à grand angle de 75 degrés, pas de distorsion optique, excellent choix pour les webinaires et les vidéocon férences. Stream webcam en direct prend en charge le streaming vidéo sur OBS, Facebook, Youtube, XSplit, Mixer, Twitter et d'autres jeux sociaux et plates-formes médias. Prise en charge des appels vidéo sur Skype, Google Hangouts, Amazon, FaceTime pour Mac, etc. Dual microphones numériques antibruit, permet d'améliorer la qualité de la parole pour un son cristallin et clair. Le bruit de fond est filtré pour que vous puissiez être clairement entendu. ISP (traitement du signal d'image) et la technologie de correction automatique de faible luminosité, offrent une qualité d'image exceptionnelle, même dans des conditions d'éclairage faible ou intense. Plug and play, compatible avec Windows 7, 8, 10 et plus ainsi que Mac OS 10.6 et plus. Prend en charge Chrome OS, Smart TV Android 5.0 ou version ultérieure. Le clip universel avec trou pour trépied peut s'adapter à tous les types d'ordinateurs portables, d'écrans LCD ou de moniteurs.