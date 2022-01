BlitzWolf : Débarrassez-vous des fils, ayez des haut-parleurs Bluetooth

Les systèmes de sonorisation sans fil sont de plus en plus performants et dans de nombreux cas le problème de retard ne se pose même plus. Ainsi, équiper le bureau ou le salon d’un système audio Bluetooth est une excellente option sans sacrifier la qualité de lecture.

Découvrez quelques produits audio Bluetooth BlitzWolf.

Enceinte Bluetooth portable BlitzWolf BW-WA3 100W

Le BlitzWolf BW-WA3 est un haut-parleur Bluetooth d’une puissance maximale de 100 W, qui peut être utilisé n’importe où, même là où il y a un risque de se mouiller avec de l’eau, car il est certifié IPX5.

Le haut-parleur a une impédance de 4Ω±15% et une réponse en fréquence de 20Hz à 16000Hz. L’autonomie peut aller jusqu’à 12 heures de lecture de musique à 50% de volume, ou 20 heures d’appels à 70% de volume.

En termes de poids et de dimensions, le BlitzWolf BW-WA3 pèse 1561g et mesure 240 x 91 x 82 mm. A noter qu’en plus du système Bluetooth, il est possible d’utiliser l’enceinte connectée via un système auxiliaire filaire, elle dispose d’une connectique pour prise USB et carte mémoire microSD.

L’enceinte 100W BlitzWolf BW-WA3 est disponible pour environ 70 € (TVA incluse), en utilisant le code de réduction BG3b38d2. La livraison n’est pas soumise à des frais supplémentaires lors de l’utilisation de la méthode d’expédition Priority Direct Mail.

BlitzWolf BW-WA3

Barre de son BlitzWolf BW-SDB1 Pro

Le système sonore intégré aux téléviseurs est encore de très faible qualité au regard des exigences des consommateurs qui, de plus en plus, choisissent le confort de chez eux pour regarder leurs films et séries. La barre de son BlitzWolf BW-SDB1 Pro est une option intéressante.

Il intègre Bluetooth 5.0 et permet la lecture d’une puissance de 60W, intégrant quatre haut-parleurs de 66 mm. Il a comme interfaces de connexion le port AUX de 3,5 mm, USB, HDMI et OPT.

La barre de son peut être fixée au mur ou placée sur le meuble TV, et le kit de fixation murale est déjà inclus.

La barre de son BlitzWolf BW-SDB1 Pro est disponible au prix de 52,56 € avec le code de réduction BGPLSDPY. L’expédition est rapide et gratuite, effectuée à partir d’un entrepôt européen.

BlitzWolf BW-SDB1 Pro

Barre de son avec caisson de basses BlitzWolf AirAux AA-SAR2

Le BlitzWolf AirAux AA-SAR2 a une puissance maximale de 80W, car il propose un subwoofer de 40W de 5,25 pouces et une barre de son avec 2 haut-parleurs de 2,25″ de 20W. Il propose également des connexions auxiliaires, HDMI, UBS et coaxiales. Une particularité est qu’il a une unité de stockage interne de 32 Go.

Au niveau des dimensions, la barre de son mesure 67,2 x 76,6 x 860 mm et le subwoofer 115 x 420 x 250 mm, et elle peut également être posée au mur ou sur un meuble.

La barre de son 80W BlitzWolf AirAux AA-SAR2 est disponible pour environ 79 €, en utilisant le code de réduction BGddab78. L’expédition se fait depuis l’Europe.

BlitzWolf Air Aux AA-SAR2

Haut-parleurs de jeu pour PC BlitzWolf BW-GT2

Pour ceux qui recherchent un système audio plus complet pour le bureau, mais toujours à un prix abordable, les haut-parleurs de jeu BlitzWolf BW-GT2 peuvent être une option.

Il y a un subwoofer et deux petits haut-parleurs d’une puissance maximale de 20W et fonctionnant à une réponse en fréquence de 200Hz-20KHz. Il fournit des interfaces de connexion pour microSD, USB, Line-in et même une antenne FM.

Les enceintes BlitzWolf BW-GT2 sont disponibles au prix de 26,27 € avec le code de réduction BG12MGT2. Encore une fois, l’expédition se fait depuis un entrepôt européen, sans frais supplémentaires à la livraison.

BlitzWolf BW-GT2

