Microsoft achète Activision Blizzard : ce que les joueurs doivent savoir

De quoi s’agit-il?

Le 18 janvier 2022, Microsoft a lâché la bombe via Twitter : Activision Blizzard a été accueilli dans la famille Xbox, signifiant qu’il avait repris l’un des studios de jeux les plus vendus.

Ce n’est qu’au deuxième coup d’œil qu’il devient évident que l’achat n’est pas encore terminé. Plus précisément : Microsoft offre un total de 68,7 milliards de dollars américains pour toutes les actions du leader de l’industrie Actvision Blizzard. Pour mettre les choses en perspective : les milliards de dollars de cet accord sont presque à égalité avec le produit intérieur brut du Luxembourg.

Alors que les cercles de direction des deux sociétés s’accordent sur le rachat, la décision finale appartient aux actionnaires. Mais il est peu probable qu’ils résistent, car Microsoft propose un prix d’achat de l’action de 95 dollars américains, soit 50 % de plus que ce que le marché boursier a coté. De plus, les autorités antitrust doivent encore donner leur accord – car le rachat ferait de Microsoft le troisième plus grand fabricant de jeux au monde. Derrière Sony du Japon et le chinois Tencent.

Si tout se passe bien, la reprise sera finalisée à l’été 2023. Cela ne se fera donc pas du jour au lendemain.

Qu’est-ce que Microsoft achète exactement ?

Pour une fois Luxembourg, les Xbox Game Studios reçoivent Activision et Blizzard ainsi que le studio mobile King, Ravensoft, Infinity Ward et Rreyarch. Sans oublier Toys for Bob, Sledge Hammer Games, High Moon et Beenox.

Les marques bien connues de la société incluent Candy Crush, Overwatch, Starcraft, World of Warcraft, Spyro, Crash Bandicoot, la franchise Tony Hawk et les grands classiques Call of Duty et Diablo.

Au total, 10 000 personnes sont employées chez Activision Blizzard. Soit dit en passant, environ 626.000 personnes vivent au Luxembourg.

L’OPA a-t-elle été une surprise ?

L’approche de Microsoft n’est pas nouvelle. En 2017, le groupe Windows a intégré des partenaires studios associés (Turn10, Playground Games) et des développeurs de jeux renommés. L’année dernière, un chèque de 8 milliards de dollars a garanti les studios et les marques de jeux de Bethesda, dont les prochains points forts comme Starfield apparaîtront en premier et peut-être exclusivement sur les services Xbox.

D’innombrables développeurs travaillent déjà pour Microsoft. (Avec des images de Xbox)

Les services Xbox ne signifient pas seulement des jeux pour la console, mais tout ce qui fonctionne également sur le PC ou un smartphone Android – mais plus à ce sujet plus tard.

Le rachat prévu d’un autre géant du jeu fait des vagues – et les joueurs craignent pour leurs studios et jeux préférés à cause des milliards insensés. Il est important de le souligner ici : même si de nombreux nostalgiques du jeu vidéo aiment parler des studios traditionnels et brandir le flambeau de leurs indémodables, l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo a toujours été caractérisée par le changement.

Un studio français reprend une marque américaine qui a du charisme (Infogrames avec Atari), un fabricant de consoles malmené se sauve dans une joint-venture (Sega) ou des studios de jeux de rôle en difficulté mettent en commun leur savoir-faire (Square Enix).

Sans oublier les rachats récents : Electronic Arts a avalé Codemasters, Team 17 a repris Astragon et l’éditeur indépendant Devolver a fortement lié Croteam (Serious Sam).

Qu’est-ce que cela signifie pour Sony et Nintendo ?

Surtout, le rachat porterait un coup sévère au bureau de Sony. Que ce soit Call of Duty, Overwatch ou les remakes de Spyro et Crash Bandicoot. Ces vendeurs à un million de vendeurs sont particulièrement populaires sur la PlayStation et ils sont apparus sous forme de versions exclusives dans le temps et/ou avec des fonctionnalités supplémentaires.

Activision Blizzard, en revanche, a souvent négligé les joueurs Xbox. Difficile d’imaginer que les Xbox Studios continueront à le faire à l’avenir et continueront à proposer à un concurrent au concept similaire les meilleures nouveautés en même temps et/ou avec du contenu élargi et des ajouts exclusifs. Il pourrait fonctionner comme Bethesda, qui appartient également à Xbox Studios. Selon toutes les annonces, leur titre de jeu de rôle Starfield n’apparaîtra pas sur PlayStation 5, mais plutôt dans le Microsoft Metaverse.

Top des nouveautés comme Call of Duty sur Xbox *et* PlayStation ? Cela semble plutôt improbable à partir de 2023… (Capture d’écran : Activision Blizzard)

Cela inclut les consoles Xbox et les services de streaming Xcloud qui exécutent des jeux sur une grande variété d’appareils. Vous démarrez le jeu sur votre téléphone Android, continuez à jouer sur votre ordinateur ou emportez le jeu sauvegardé avec vous dans une session Xbox solide sur votre téléviseur.

Microsoft s’émancipe ainsi de la pensée classique de la console qui a failli anéantir la marque Xbox dans la génération précédente. Le succès de la PlayStation 4 était trop grand. En raison de la domination du marché par Sony, Microsoft a bouleversé son modèle commercial, s’est concentré sur les titres multiplateformes, a créé un abonnement de jeu attrayant avec Game Pass et a embêté les joueurs inconditionnels avec des jeux de haute qualité. contrôleurs professionnels – et a acheté des studios à grande échelle.

Electronic Arts a récemment été inclus dans le Game Pass – Ubisoft suivra bientôt. (Avec des images de Xbox)

Le facteur décisif pour Xbox Studios n’est plus la vente des appareils Xbox Series, mais le nombre d’utilisateurs qui décident d’acheter des jeux numériques et l’abonnement au jeu Game Pass. Avec Activision Blizzard et Portfolio, l’attractivité du service de paiement a encore augmenté pour de nombreux joueurs.

Même si les Xbox Game Studios apportent également leurs nouvelles versions sur PlayStation, le métaverse de Microsoft a toujours un avantage important : tous les titres sont également disponibles dans Game Pass dès le jour de la sortie. Ainsi, les abonnés n’ont pas à débourser 70 euros ou 80 euros pour un titre plein tarif, mais seulement 12,99 euros par mois. Pour l’ensemble du service d’abonnement et ses 200+ jeux.

Pour les joueurs de Nintendo, cependant, peu de choses vont changer. Ce qui tourne sur la Switch devrait apparaître fiable sur la console hybride. L’exemple le plus récent de la coopération Microsoft-Nintendo est la réédition du classique N64 Banjo-Kazooie, sur lequel la société Xbox détient tous les droits depuis qu’elle a acheté Rare.

Une aubaine pour Activision Blizzard

Si vous êtes familier avec l’industrie du jeu, l’offre publique d’achat est étroitement liée aux scandales impliquant des managers d’Activision Blizzard. D’anciens employés les ont accusés d’avoir créé un climat toxique, presque inhumain. De telles allégations ne sont pas nouvelles – le journaliste de jeux vidéo Jason Schreier a écrit deux livres entiers à ce sujet. Mais la force avec laquelle une accusation après l’autre a frappé la société cotée l’a obligée à annoncer à plusieurs reprises de nouvelles mesures pour une meilleure ambiance de travail.

Quelques dizaines de managers ont déjà été licenciés, mais le patron d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, est resté au sommet. Il a simplement ignoré les accusations selon lesquelles il avait fait trop peu de choses sur la toxicité. Comment les choses vont-elles continuer avec lui est la question cruciale de ce rachat. Il y a quelques semaines à peine, Microsoft annonçait qu’il examinerait de près avec qui il concluait des contrats.

Bobby Kotick est PDG d’Activision Blizzard. Combien de temps encore ? (Photo : Wikicommons)

Maintenant, ils pourraient bientôt posséder eux-mêmes ce magasin, et un gros balayage est ce qu’il faut pour préparer l’entreprise pour les studios Xbox. Le moindre souci est Bobby Kotick lui-même, qui ne peut être démis de ses fonctions qu’avec une somme de plusieurs centaines de millions.

Cependant, une entreprise prévoit une telle reprise longtemps à l’avance. Les gros titres négatifs n’étaient pas la raison de sortir le chéquier. Mais cette mauvaise nouvelle a certainement été utile pour réduire un peu le prix d’achat déjà fou.

Points d’interrogation en gras pour les joueurs

Pour les joueurs, le rachat signifie payer Microsoft. Pour Call of Duty, Overwatch, Starcraft and Co. Si vous ne voulez pas déjà jouer à Hellblade, Forza, Fable etc. Si vous avez utilisé PlayStation jusqu’à présent, il se peut qu’à partir de l’été 2023, vous deviez d’abord atteindre la Xbox afin de pouvoir jouer à vos jeux Activision Blizzard préférés.

Il sera intéressant de voir si Microsoft va maintenant mettre fin à sa virée shopping – ou s’il va acheter l’une ou l’autre marque. Et Sony doit s’assurer de ne pas prendre de retard. Le groupe Xbox semble avoir la meilleure main en ce moment.