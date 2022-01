Les compagnies aériennes annulent des vols en raison du lancement de la nouvelle technologie 5G aux États-Unis

Certaines compagnies aériennes annulent des vols avec les États-Unis d’Amérique comme destination en raison du lancement de la nouvelle technologie 5G dans le pays. Comme ils le prétendent, ils s’inquiètent de la possibilité d’interférences avec certains instruments dans les avions.

Le principal lésé est, selon les compagnies aériennes, le Boeing 777.

Emirates, Air India, ANA, China Airlines, entre autres, ont annoncé qu’ils annuleraient ou suspendraient certains vols vers les États-Unis d’Amérique. En effet, avec le lancement de la bande 5G C, des inquiétudes surgissent concernant d’éventuelles interférences avec certains instruments d’avion, en particulier le Boeing 777.

Selon The Verge, l’annonce faite par Emirates est l’une des plus claires. La compagnie aérienne, décrite par Reuters comme le plus grand opérateur de Boeing 777 au monde, a annoncé qu’elle suspendait ses vols vers Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Miami, Newark, Orlando, San Francisco et Seattle à partir d’aujourd’hui et jusqu’à « nouvel avis ». Malgré cette suspension, la compagnie aérienne continuera d’opérer des vols vers New York JFK, Los Angeles (LAX) et Washington, DC (IAD).

Comme rendu public, Emirates « travaille en étroite collaboration avec les constructeurs d’avions et les autorités compétentes pour atténuer les problèmes opérationnels ».

En plus de cela, China Airlines a également annoncé qu’elle reprogrammerait certains vols, et Lufthansa, qui a déjà annulé au moins un vol vers les États-Unis d’Amérique, a changé certains des avions prévus pour pouvoir opérer dans le pays. De même, des changements ont été apportés aux avions de compagnies aériennes telles qu’Air India, Singapore Airlines et Austrian Airlines, et Cathay Pacific est prête à le faire également, si nécessaire.

À leur tour, les compagnies aériennes américaines ont averti plus tôt dans la journée que le lancement de la nouvelle technologie 5G pourrait entraîner une « perturbation catastrophique » de leurs horaires de vol. Selon la Federal Aviation Administration, la préoccupation est que les signaux 5G en bande C pourraient interférer avec les altimètres radar utilisés sur certains avions, mettant en péril la sécurité des membres d’équipage.

