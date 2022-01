Intel devrait introduire la puce « Bonanza Mine » pour le minage de Bitcoin

Le marché des crypto-monnaies est de plus en plus recherché par les utilisateurs, notamment en raison de leur valeur attractive. Et en plus de l’investissement, il y a aussi ceux qui se consacrent à l’extraction de monnaies numériques, en utilisant divers équipements, notamment des cartes graphiques et des ASIC.

Mais pour éviter les pénuries de GPU, certaines marques ont lancé des machines spécifiques pour le minage de crypto-monnaie. Et selon les nouvelles informations, il semblerait qu’Intel soit également sur le point de miser sur ce segment et pourra lancer la puce baptisée « Bonanza Mine », destinée au minage de Bitcoin.

Intel « Bonanza Mine »: la puce pour miner des Bitcoins

Intel pourrait annoncer son pari sur le marché du minage de crypto-monnaie dans les prochaines semaines. Mais ne vous y trompez pas si vous pensez que le géant nord-américain le fera grâce à ses nouvelles cartes graphiques.

Selon les nouvelles informations, la société de Pat Gelsinger devrait profiter de la conférence ISSCC 2022 (International Solid-State Circuits Conference), qui se déroule du 20 au 28 février cette année, pour annoncer sa machine « Bonanza Mine ». nouvelle puce dédiée au minage de Bitcoins.

Selon les détails, cette puce est décrite comme un « ASIC minier Bitcoin basse tension et faible puissance”. Dès lors, il est probable que ce nouvel équipement d’Intel puisse concurrencer directement Bitmain, les machines les plus populaires et actuellement utilisées pour l’extraction de Bitcoin, surtout si les puces « Bonanza Mine » offrent une consommation d’énergie inférieure par rapport à la marque chinoise.

À Tom’s Hardware, Intel a commenté ces puces en disant que « travaille depuis plusieurs années sur la conception d’ASIC optimisés SHA 256. Nous partagerons plus de détails à l’avenir.« .

Si cette possibilité se confirme, ce sera alors une autre surprise de la part du constructeur américain qui, petit à petit, a tenté de récupérer le temps où il était le plus endormi. Mais désormais, elle a montré plusieurs armes puissantes pour montrer au marché et aux consommateurs qu’elle est en très bonne santé et attentive aux tendances.