Canon EOS R5 C : le premier appareil photo plein format 8K d’EOS Cinema System est arrivé

Canon Europe vient d’annoncer l’EOS R5 C, une puissante caméra de cinéma hybride qui combine les capacités cinématographiques professionnelles de la gamme EOS Cinema avec les capacités photographiques du système EOS R.

Le Canon EOS R5 C est le premier appareil photo plein format 8K du système EOS Cinema.

Le nouveau Canon EOS R5C

Le Canon EOS R5 C est une caméra de cinéma hybride qui combine les capacités cinématographiques professionnelles de la gamme EOS Cinema avec les capacités photographiques du système EOS R. Il dispose d’un capteur CMOS plein format haute résolution, d’un processeur DIGIC X et d’une baïonnette RF. ces trois éléments vous permettent de capturer des photos 8K et 45 mégapixels de haute qualité à des vitesses de prise de vue en continu allant jusqu’à 20 images par seconde, le tout dans un seul boîtier.

S’appuyant sur l’impact pionnier de l’EOS 5D Mark II sur l’industrie cinématographique, le boîtier compact et polyvalent de l’EOS R5 C répond aux besoins d’une nouvelle génération de créateurs de contenu et de photographes solo.

Pour améliorer encore la gamme EOS Cinema, Canon annonce également une importante mise à jour du micrologiciel pour le célèbre EOS C70, qui améliorera ses capacités EOS Cinema déjà excellentes avec l’ajout de l’enregistrement Cinema RAW Light 12 bits, entre autres fonctionnalités.

Le premier appareil photo hybride de l’EOS Cinema System

Dans une première pour le prestigieux EOS Cinema System, l’EOS R5 C est capable d’enregistrer en interne 8K RAW à 30p et jusqu’à 60p à l’aide d’une alimentation externe, garantissant une clarté exceptionnelle et des possibilités de post-production infinies.

Grâce au système de refroidissement actif intégré, les créateurs de contenu peuvent profiter d’heures de séquences 8K de haute qualité. Avec la prise en charge HDR via PQ et HLG, ainsi que le populaire Canon Log 3 de Canon, les cinéastes peuvent capturer des vidéos réalistes à couper le souffle et obtenir de plus grandes possibilités d’expression.

Il offre le système Eye AF et EOS iTR AF X, assurant une mise au point précise à tout moment. Cette technologie de mise au point automatique avancée suit les yeux des personnes en temps réel et peut même suivre leur tête lorsqu’elles détournent le regard de l’appareil photo.

Travaillant en combinaison avec Optical IS dans des objectifs compatibles, l’appareil photo dispose d’une stabilisation électronique de l’image avec un contrôle coordonné, qui atténue les effets du tremblement de la main, réalisant des enregistrements fluides et des images nettes.

Grâce au capteur 45MP et au processeur DIGIC X, l’EOS R5 C offre des performances photographiques révolutionnaires et des cadences de prise de vue incroyablement rapides allant jusqu’à 20 images par seconde. Le processeur DIGIC X apporte également des innovations au traitement du bruit, permettant une sensibilité aussi élevée que 51 200 ISO.

Les images HEIF 10 bits peuvent être capturées avec une plage dynamique et une gamme de couleurs étendues. Des options supplémentaires sont disponibles avec le minuteur d’intervalle, vous permettant de capturer un contenu accéléré en haute résolution époustouflant.

Autres spécifications

L’EOS R5 C enregistre en interne dans Cinema RAW Light pour prendre en charge des images 12 bits haute fidélité avec une plage dynamique et une gamme de couleurs étendues, tout en conservant une taille de fichier gérable.

Canon a également introduit trois variantes RAW nouvellement développées, notamment RAW HQ (haute qualité), RAW ST (qualité standard) et RAW LT (qualité légère), afin que les utilisateurs puissent sélectionner le mode en fonction de leurs besoins de tournage et de processus de production.

Comprend deux emplacements pour carte – un pour la carte CFexpress 2.0 Type B et un pour la carte SD UHS-II – qui permettent des options avancées d’enregistrement simultané, où différents formats, résolutions et profondeurs de bits peuvent être enregistrés en même temps sur chaque carte, offrant un flux de travail flexible options. Cela inclut, par exemple, l’enregistrement audio lors de la prise de vue en 4K 120p.

Outre Cinema RAW Light 12 bits, l’EOS R5 C prend en charge le format Canon XF-AVC 10 bits populaire jusqu’à 810 Mbps et des options MP4 très polyvalentes. Utilisant son capteur plein format 8K, l’EOS R5 C permet un enregistrement 4K et Full HD avec une clarté, des couleurs et un bruit exceptionnels grâce au suréchantillonnage interne. Cela facilite également l’enregistrement de contenu à fréquence d’images élevée en résolution 4K 120p sans couper l’angle de vue et en conservant la fonctionnalité de mise au point automatique.

Doté d’une baïonnette RF, qui présente une distance focale courte, ainsi qu’une connexion à 12 broches pour une communication plus rapide entre le boîtier de l’appareil photo et l’objectif, l’EOS R5 C peut également être utilisé avec les objectifs de gamme EF et RF et les objectifs de film Canon. en tant qu’objectifs anamorphiques tiers pour obtenir un rapport d’aspect plus large pour le grand écran.

Il dispose de deux menus distincts pour la photographie et la vidéo : le système EOS R et l’interface EOS Cinema. En les contrôlant via l’interrupteur d’alimentation à 3 positions, les utilisateurs peuvent facilement basculer entre les modes et accéder aux paramètres pertinents.

Conçu pour les professionnels en solo, l’EOS R5 C est doté d’un châssis ultraléger de 680 g, ce qui en fait l’appareil photo EOS Cinema le plus petit et le plus léger à ce jour. Bien que compact par nature, cet appareil photo est doté d’un boîtier en alliage de magnésium durable et résiste à la poussière et aux intempéries, grâce à une conception intuitive qui sépare le flux d’air des composants électriques.

prix et disponibilité

L’appareil photo Canon EOS R5 C sera disponible au Portugal au prix public conseillé de 5 169,99 €.