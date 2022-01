Quelqu’un Zoom a bombardé une réunion du Sénat italien et diffusé du porno Final Fantasy VII

WTF ? ! Il s’avère que le sénat italien n’est pas fan du hentai. Au moins, ils ne le sont pas quand cela interrompt une réunion virtuelle diffusée en direct via Facebook et diffusée publiquement sur Senato TV. Ce scénario tragique et maladroitement hilarant s’est déroulé lundi lorsqu’une vidéo CGI explicite de Tifa Lockhart de Final Fantasy VII est devenue partie intégrante de la procédure.

Une réunion d’experts de divers domaines pour discuter de la transparence des données dans la prise de décision politique s’est bien déroulée pendant les 30 premières minutes, mais tout s’est mal passé lorsque Giorgio Parisi, lauréat du prix Nobel de physique, a été présenté à l’appel Zoom.

C’est à ce moment-là que quelqu’un est entré dans la réunion et a commencé à diffuser une vidéo 3D de Tifa Lockheart appréciant la compagnie d’un homme non identifié (Cloud ?) Sur un lit. Ce type de vidéo hentai faite par des fans peut être populaire sur certains subreddits, apparemment, mais le sénat italien n’a pas apprécié les compétences techniques nécessaires à la création de ces clips rendus par Unreal. Un sénateur a demandé : « Qu’est-ce que c’est ? quelque chose que la plupart des gens disent lorsqu’ils voient un hentai, même si ce n’est pas leur première fois.

Le clip joue pendant 30 secondes atrocement longues alors que la sénatrice du Mouvement cinq étoiles Maria Laura Mantovani travaille avec son assistante pour couper le flux. Malheureusement, comme dans certaines comédies de style American Pie des années 90, le son des grognements et des gifles continue de jouer après la fin du clip.

Une fois les manigances arrêtées, Parisi plonge dans son discours comme un professionnel accompli. Le sénateur Mantovani a donné cette description de l’incident à AdnKronos : « Oui, je fais un rapport à la police. Un film porno a soudainement été diffusé sur le moniteur de la conférence que nous tenions au Palazzo Giustiniani au Sénat. »

« Cet après-midi, il y a eu un épisode très grave, une véritable attaque contre laquelle j’exprime un mépris absolu. Lors d’une conférence en ligne […] quelqu’un s’est introduit secrètement en transmettant une vidéo à contenu pornographique. J’ai procédé à tout signaler aux autorités compétentes afin qu’elles puissent procéder à l’identification de la personne responsable. »

Si vous êtes curieux de voir de quoi il s’agit ou simplement dans ce genre de choses, vous pouvez voir le très Clip NSFW ce tweet.

Au plus fort de la pandémie en 2020, alors que la plupart d’entre nous travaillaient à domicile, l’avocat américain et le FBI ont averti que l’attentat à la bombe par Zoom est une infraction fédérale. On ne sait pas si les accusations sont plus sévères si les auteurs diffusent également des hentai basés sur JRPG.

h/t : joueur sur PC