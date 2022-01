Les consoles Xbox sont de plus en plus l’un des choix préférés des joueurs du monde entier. Et ces jours-ci, s’il n’y avait pas la pandémie de COVID-19 qui a alimenté les pénuries de composants, Microsoft pourrait vendre beaucoup plus d’unités de sa console haut de gamme de nouvelle génération Xbox Series X.

Cependant, les chiffres ne laissent aucun doute et force est de constater que le Xbox Game Pass est une véritable réussite. Et il a maintenant été annoncé que le service d’abonnement aux jeux a déjà dépassé les 25 millions d’utilisateurs. La nouvelle a été donnée en même temps que l’annonce de l’acquisition d’Activision Blizard par Microsoft.

Le Xbox Game Pass compte déjà plus de 25 millions d’utilisateurs

Xbox a publié ce mardi (18) sur son site officiel la nouvelle importante selon laquelle Microsoft a acquis Activision Blizzard, ajoutant l’intégralité de son catalogue de jeux à sa plateforme Xbox Game Pass une fois l’accord conclu.

Mais pour accompagner cette nouvelle, il a également été révélé que son service d’abonnement aux jeux Xbox Game Pass avait réussi à dépasser la barrière des 25 millions de joueurs. Et ce montant augmentera certainement encore plus dans un futur proche, lorsque les titres à succès Call of Duty, Diablo, Starcraft, Crash Bandicoot, entre autres créations d’Activision Blizzard, arriveront sur la plateforme.

Selon Microsoft :

[Quando o negócio estiver fechado…] Nous proposerons autant de jeux Activision Blizzard que possible sur Xbox Game Pass et PC Game Pass, de nouveaux titres et jeux de l’incroyable catalogue Activision Blizzard. Nous avons également annoncé aujourd’hui que Game Pass compte désormais plus de 25 millions d’abonnés. Comme toujours, nous sommes impatients de continuer à ajouter plus de valeur et plus de grands jeux à Game Pass.

Avec ces nouvelles fantastiques, ce n’est que maintenant que le problème de la pénurie de composants, qui n’a pas permis l’existence des nouvelles consoles plus puissantes dans les rayons des magasins, est résolu afin que les joueurs puissent profiter de tous les nouveaux jeux sur le plus machines puissantes dans le monde Microsoft.

A lire aussi :