Smartphones : Apple gagne en leadership, Samsung passe en deuxième position et Xiaomi s’éloigne

Comme d’autres domaines, le marché des smartphones souffre également d’une pénurie de composants et de matériaux. Cela a conditionné les propositions et l’accès aux smartphones, notamment en ce qui concerne les gammes inférieures.

En conséquence, et d’après ce que l’on peut voir maintenant, le marché a encore changé et nous avons un nouveau leadership. Apple parvient finalement à prendre le contrôle et se place désormais en tête des marques les plus vendues. Le changement ne s’arrête pas là et il y a plus de changements.

Changements majeurs sur le marché des smartphones

Les données désormais présentées par Canalys, se référant au dernier trimestre 2021, montrent qu’il y a des changements majeurs sur le marché des smartphones. Celui-ci est généralement dominé par Samsung et Apple et Xiaomi se sont battus pour les deuxième et troisième places.

Cependant, et au 4e trimestre 2021, Apple domine le marché avec 23 %. En deuxième position, nous avons maintenant Samsung, qui passe de 20 % à 17 %. La marque coréenne a dominé les 9 mois précédents et perd désormais la tête de liste. Le reste du top 5 est désormais composé de Xiaomi avec 12%, Oppo avec 10% et Vivo avec 9%.

Apple a bien performé avec l’iPhone 13

La bonne performance d’Apple ce trimestre repose sur les ventes de l’iPhone 13 et sa gestion des stocks. Orientant sa production vers ces modèles, elle a réussi à garantir des ventes, notamment en Chine, soutenues par des ajustements de prix sur ce même marché.

Ce que les analystes de Canalys soulignent, c’est l’impact du manque de composants sur ce marché. Il était nécessaire pour les marques de concentrer leur production sur les modèles haut de gamme, en réduisant l’offre sur des propositions moins chères, qui représentent normalement une valeur de vente élevée.

Samsung et Xiaomi ont commencé à réagir

Les constructeurs réagissent déjà et cherchent des propositions, notamment dans le SoC, l’un des composants essentiels des smartphones. Les propositions se multiplient et les marques commencent à chercher leurs propositions, même en intérieur et donc contrôlées.

Reste à voir comment le marché réagira dans les mois à venir. Les marques Android, notamment Samsung et Xiaomi, présenteront de nouvelles propositions, encourageant le marché et augmentant les ventes. Cependant, la pénurie de matériaux va se poursuivre et les ventes devraient rester en deçà des attentes, souligne ainsi Apple.