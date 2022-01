WhatsApp pour Windows bénéficiera d’une rénovation complète dans Windows 11

Même si WhatsApp se concentre principalement sur les applications mobiles, ce service n’a pas laissé les autres versions derrière lui. Ils parviennent à donner aux utilisateurs l’accès à ce service dans des scénarios totalement différents et également nécessaires.

Dans l’esprit de renouveau adopté, WhatsApp prépare aujourd’hui une nouveauté. Il change l’image de sa version dédiée à Windows 11 et rapproche l’interface de la nouvelle philosophie de ce système d’exploitation.

Le renouvellement de WhatsApp a été effectué sur les appareils mobiles. Ce service dépend beaucoup de ces applications et c’est pourquoi c’est là que se trouve la priorité et là où tout commence, pour les corrections, les améliorations et même pour les nouveautés.

Cette fois, cela ne se produit pas et la nouveauté est présente dans la version dédiée au bureau, en particulier celle sur Windows 11. Cette version recevra un nouveau changement d’interface, à ajuster à ce que ce système d’exploitation pratique désormais pour ses applications.

Vous vous souvenez de l’application WhatsApp UWP ? Ils passent maintenant aux styles WinUI 2.6+ pour obtenir Windows 11 Fluent Design #Whatspp #Windows11 #uwp #FluentDesign pic.twitter.com/94PhDofJC1 — FireCube (@FireCubeStudios) 17 janvier 2022

D’après ce qui est révélé, l’adoption de Fluent Design a commencé et sera bientôt visible dans cette interface. Ce ne sera pas un changement complet, mais cela se produira dans certaines parties de l’interface WhatsApp. Pour cela, il a commencé à utiliser WinUI 2.6+ dans ses contrôles.

Ainsi, et pour ceux qui acceptent ce changement, vous verrez immédiatement des changements clairs dans les boutons et autres contrôles. Ceux-ci sont maintenant avec une image plus moderne et plus proche de ce que l’on peut déjà trouver dans Windows 11.

Tous ces changements sont déjà visibles dans la version bêta de WhatsApp, bien qu’il s’agisse d’un travail en cours et non terminé. Bientôt, ce nouveau look de l’application pour Windows 11 devrait être encore plus répandu. Quiconque souhaite tester cette nouvelle fonctionnalité peut installer la version d’essai actuelle.

Il s’agit d’un changement important et très intéressant pour cette version. En ayant cette nouvelle image plus moderne, WhatsApp se rapproche ainsi de ce que Microsoft a dans Windows 11 et qui sera généralisé et ajusté à ce que l’on retrouve dans ce système.