Prêt pour MIUI 13 ? Xiaomi aura déjà une date pour sa présentation mondiale

Déjà présenté pour le marché chinois, MIUI 13 en sera déjà à ses derniers tests pour être lancé sur les smartphones Xiaomi. Bien sûr, il s’agit toujours de la version dédiée et elle n’atteindra pas tout le monde.

Xiaomi devrait ainsi préparer sa version globale, qui sera installée sur les smartphones que la marque vend en dehors de son pays d’origine. Toujours sans date de présentation définie, tout porte à croire qu’il existe déjà. Pour autant que nous sachions, il est sur le point d’arriver.

Xiaomi aura une nouveauté lors de son événement

Après tout le succès que Xiaomi a eu avec ses nouveaux modèles de smartphones, la marque semble désormais miser sur le marché mondial. Pour cela, il a préparé un événement qui aura lieu le 26 janvier, où il veut présenter le nouveau Xiaomi Redmi Note 11.

Ce nouveau smartphone dispose de plusieurs nouveautés et d’un ensemble de spécifications très intéressantes. Ce devrait être la prochaine grande proposition de la marque, élevant encore l’offre de la ligne Redmi Note et apportant quelques nouveautés.

Le temps est venu. Quelque chose de merveilleux va se passer. Restez à l’écoute pour #MIUI13. pic.twitter.com/ib5KalqkP7 — MIUI (@miuirom) 18 janvier 2022

MIUI 13 aura déjà une date de présentation

Quelques heures après avoir annoncé cet événement sur Twitter, Xiaomi s’est tourné vers ce réseau social pour faire une autre publication. Cette fois, il a utilisé le compte MIUI et ce qu’il a révélé est axé sur MIUI 13 et probablement sur sa présentation.

Avec la phrase « le moment est venu. Quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire. Attention au #MIUI13 », Xiaomi indique très clairement ce qui va se passer. Il est prévu que lors du même événement de présentation du Redmi Note 11 cette nouveauté apparaisse.

Ainsi, ce devrait être le 26 janvier que Xiaomi dévoilera la version globale de MIUI 13. Celle-ci ne devrait pas être disponible dans l’immédiat, notamment car la version chinoise n’est pas encore prête. Plus tard, à une date qui sera révélée, il sera mis à disposition pour les smartphones déjà connus.

Android 12 pour ces smartphones de marque

Basé sur Android 12, on se demande encore si MIUI 13 disposera de toutes les nouveautés de ce nouveau système. Xiaomi essaie de finaliser tout ce qu’il veut inclure dans cette nouveauté, avec des versions de test déjà en cours d’évaluation et prouvant qu’il est prêt à être publié.

Ce n’est pas encore une information confirmée par Xiaomi, mais c’est logique et tout porte à croire que cela se produit. S’il est confirmé, MIUI 13 est beaucoup plus proche de devenir une réalité et d’atteindre les smartphones qui seront pris en charge.