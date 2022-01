5 applications utiles à avoir installées sur votre smartphone Android

Les applications mobiles font partie de nombreuses actions de notre époque. Avec plus ou moins d’utilité, la vérité est que ceux qui utilisent des smartphones ont des applications qu’ils n’abandonnent pas. Pour accroître ce rôle, nous apportons quelques suggestions supplémentaires.

Les choix se portent sur des applications gratuites ou par abonnement, mais de grande qualité dans le segment qu’elles couvrent. Viens rencontrer.

Applications Androïd

Navigateur Tor : officiel, privé et sécurisé

Tor Browser est l’outil qui garantit l’accès au réseau Tor et, par conséquent, donne aux utilisateurs la sécurité et la confidentialité dont ils ont besoin pour accéder à n’importe quel site Web sur Internet.

Pour les recherches sur Internet, Tor Browser utilise l’option la plus évidente et éprouvée au fil des ans et ce travail est livré dans DuckDuck Go.

des bandes dessinées

Comics est l’application idéale pour tous ceux qui aiment les bandes dessinées, avec d’innombrables livres disponibles. La bibliothèque est immense mais uniquement disponible en anglais. Le service d’abonnement pour ceux qui souhaitent un accès étendu n’est également disponible qu’aux États-Unis, mais il semble toujours être une excellente option.

Page d’accueil : comiXology

Prix ​​: Gratuit

Évaluation : 4,1 étoiles

asanas

Organisez et gérez tous les plans, projets et processus de votre équipe avec la plateforme Asana. Avec cette plateforme, il est possible de former les ressources humaines avec des instruments qui les aident à se concentrer sur le travail.

Les managers peuvent, par exemple, facilement adapter et hiérarchiser les tâches, produire des rapports et partager des listes de tâches avec les employés.

Page d’accueil : Asana, Inc.

Prix ​​: Gratuit

Évaluation : 4,7 étoiles

Joueur noir EX

Même si les services de streaming font fureur, il y a encore beaucoup de gens qui gardent leur musique localement. Par exemple, BlackPlayer inclut une option Découvrir qui bascule entre les aperçus de 10 secondes des pistes rarement lues dans votre bibliothèque en continu, jusqu’à ce que vous décidiez quoi écouter ensuite.

Il existe également un éditeur de balises intégré et des tonnes d’options de personnalisation pour les styles de boutons, les polices, les thèmes et les notifications de lecture.

Page d’accueil : FifthSource

Prix ​​: 3,59 €

Évaluation : 4,6 étoiles

Copy Me That – gestionnaire de recettes, liste, planificateur

Parmi les innombrables options d’applications pour gérer vos repas et même la liste de courses de la semaine, nous vous proposons aujourd’hui l’application Copy Me That.

Avec cette application, vous pouvez facilement ajouter des recettes que vous trouvez sur Internet, créer un plan de repas hebdomadaire et, à partir de là, avoir une idée exacte des ingrédients que vous devrez utiliser et préparer votre liste de courses en fonction de ces choix .