BMW veut développer un volant similaire au Yoke de Tesla

L’apparition du Tesla Yoke n’a pas plu à tout le monde et les sceptiques doutent même de son efficacité et de sa praticité. Cependant, maintenant, BMW a déposé un brevet pour un volant qui, tout en n’étant pas le même, peut ressembler.

La proposition de BMW est plus petite que les volants ordinaires et offre des fonctions rétractables pour pouvoir être actionnée d’une seule main.

Après Tesla, avec le Yoke, et Toyota, avec les débuts du Toyota bZ4X et son volant atypique, c’est au tour de BMW de présenter sa proposition. Apparemment, le fabricant a déposé auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis un brevet dont on parlera.

Compte tenu des critiques qui ont surgi sur l’option de Tesla, il est audacieux de développer quelque chose de similaire. Malgré tout, la proposition du constructeur allemand implique un volant beaucoup plus petit que d’habitude et offre des fonctions escamotables, afin que le conducteur puisse le manipuler d’une seule main.

Pour le volant, BMW a développé deux éléments en forme de L pour chaque extrémité, qui peuvent tourner indépendamment de l’élément central car il reste toujours dans la position standard – même dans les situations de virage.

Le nouveau volant immatriculé BMW peut pivoter de 90, 180 ou 270 degrés, la position des doigts du conducteur restant inchangée. On rappelle que, lors du lancement de la Tesla Yoke, il y avait plusieurs critiques concernant ce détail, soulignant l’incapacité à garantir l’adhérence et la définition de l’angle droit lors de la conduite.

De plus, le volant a été conçu en pensant à l’avenir. Avec la conduite autonome dans le viseur des constructeurs, elle peut être retirée de la face avant du conducteur, s’il souhaite adopter cette modalité. Comme expliqué, BMW vise à augmenter l’espace intérieur en éliminant le besoin d’un volant devant le conducteur.

Bien que prometteur (ou controversé, s’il suit la voie du Yoke de Tesla), le volant BMW est toujours un brevet. Il faudra donc encore longtemps avant de le voir s’installer dans les voitures.

A lire aussi :