L’action de Vagante, bientôt disponible sur consoles

Après un lancement réussi sur PC (via Steam), l’éditeur espagnol BlitWork a annoncé que le jeu des studios nord-américains Nuke Nine, Vagante, s’apprête à sortir sur consoles.

Venez voir quand ce jeu de plateforme bourré d’action arrivera.

Vagante est, à la base, un jeu de plateforme RPG (jeu de rôle) bourré d’action qui présente une perspective 2D (latérale) mettant fortement l’accent sur le combat. Il a été initialement publié sur PC en 2018.

C’est un combat exigeant mais, en revanche, gratifiant et qui se déroule dans des niveaux générés dynamiquement (niveaux générés procéduralement). Décidément reconnu par les responsables comme un rock-like, Vagante est un titre qui attirera sûrement la dextérité et la patience des joueurs de console. Comme dans la vraie vie, la mort est définitive.

Le bon accueil de Vagante par la communauté des joueurs PC, a conduit les studios Nuke Nine (Spelunky 2 et Heroes of Hammerwatch : Ultimate Edition) à déplacer le jeu vers les consoles. Et il semble que ce jour est sur le point d’arriver.

Vagant s’inspire de jeux comme Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre ou Vagrant Story et met le joueur dans la peau d’un chasseur de trésors.

The World of Wanderer, est un monde fantastique, riche en créatures fantastiques, monstres et démons. Mais elle cache aussi de nombreux trésors cachés et la rumeur de l’existence d’un trésor plus précieux que tous les autres, réveille la cupidité de tous les chasseurs et aventuriers.

Cependant, le chemin ne sera pas facile et pour mettre la main sur toutes ces richesses, ils devront surmonter plusieurs donjons (créés dynamiquement), et combattre une grande variété d’ennemis et d’êtres des profondeurs, dont certains boss extrêmement exigeants.

Vagante aura un support pour le jeu multijoueur coopératif, dans lequel jusqu’à 4 joueurs peuvent essayer d’accéder au trésor. Dans la version console, cet aspect coopératif est également attendu, aussi bien en local qu’en ligne.

Les joueurs, au début de leur aventure, pourront choisir parmi plusieurs classes d’aventuriers, chacun avec leur propre histoire et compétences, et pourront également personnaliser leur héros. Au fil de l’aventure et grâce à l’expérience acquise et aux divers objets et accessoires trouvés, notre héros évolue.

Vagante sortira sur Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4|5 et Nintendo Switch le 27 janvier.