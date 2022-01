Découvrez les livres recommandés par les cadres Elon Musk, Bill Gates et Jeff Bezos

Comme nous l’entendons constamment, ceux qui lisent peu apprennent peu, car la lecture encourage nos idées et nous donne du pouvoir. Conscients de cela, les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises du monde recommandent certains livres, afin que les gens stimulent la réflexion, la connaissance et l’imagination.

Aujourd’hui, nous vous proposons une compilation de livres recommandés par Elon Musk, Bill Gates et Jeff Bezos.

Lors de leurs prises de parole, les dirigeants de Tesla et SpaceX, Microsoft et Amazon profitent parfois et parlent de livres qui les ont aidés à grandir, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. De cette façon, ils mettent leurs lectures à disposition, pour inspirer ceux qui veulent entrer dans le monde des affaires, par exemple.

Ainsi, nous vous présentons une gamme de livres mentionnés par les cadres Elon Musk, Bill Gates et Jeff Bezos, disponibles en portugais ou en anglais.

Tout d’abord, le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk. Comme on pouvait s’y attendre, certaines des recommandations du livre de l’exécutif traitent de l’intelligence artificielle et de scientifiques de renom, à la hauteur de ses performances dans les secteurs où il investit.

Ensuite, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui a pour habitude de recommander des livres qui correspondent aux idées qu’il partage souvent et aux sujets qu’il évoque constamment.

Enfin, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. Il partage également fréquemment des suggestions de livres, qui sont principalement axées sur les affaires.

Si vous êtes d’accord avec la prémisse « dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es », alors voici quelques occasions de comprendre l’esprit des dirigeants de trois des plus grandes entreprises du monde.

