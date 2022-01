Les satellites Starlink rendent les astronomes furieux

Le service Internet Starlink de SpaceX nécessitera une constellation dense de satellites pour fournir une connectivité cohérente et à faible latence. En tant que tel, le réseau de satellites en orbite terrestre basse entravera les observations depuis l’espace et pourrait poser des problèmes à mesure que ce maillage d’appareils se développera. Les traces laissées sur les images du « train satellite » Starlink sont déjà visibles.

Si actuellement 1 500 unités en orbite causent déjà des problèmes, qu’en sera-t-il lorsque la constellation sera complète avec 12 000 ?

Après plusieurs plaintes de la communauté des astronomes, SpaceX a été sensible au problème signalé et a équipé les derniers satellites de son réseau d’une technologie qui réduit l’éblouissement des équipements. Cependant, le matériel continue de laisser une trace dans les images capturées depuis la Terre.

Mais ce problème est-il sérieux ?

Selon une équipe d’astronomes, les mesures ont aidé, mais n’ont pas résolu le problème. Pour fournir plus d’informations sur le problème, les astronomes ont utilisé des images d’archives d’un télescope de recherche pour rechercher des traces Starlink au cours des deux dernières années.

Il s’est avéré qu’au cours de cette période, le nombre d’images affectées a été multiplié par 35, et les chercheurs estiment qu’au moment où la constellation Starlink prévue sera terminée, pratiquement toutes les images capturées auront au moins une bande de « bruit ». .

L’équipement utilisé pour l’analyse est appelé Zwicky Transient Facility (ZTF), à l’observatoire de Palomar. Le ZTF a été conçu pour capturer des événements rares tels que les supernovae. Pour ce faire, il scanne le ciel entier encore et encore, le logiciel surveillant les images résultantes pour rechercher des objets absents des premières images mais apparus dans les suivantes.

La haute sensibilité du ZTF le rend idéal pour rechercher des objets sombres, comme des astéroïdes, dans notre propre système solaire. Cependant, pour faciliter la tâche de scanner rapidement tout le ciel, le ZTF dispose d’un champ de vision très large et d’une caméra tout aussi grande.

Or, c’est précisément dans ce large champ de vision, ce qui, malheureusement, augmente la probabilité d’une exposition ayant en vue un convoi de satellites Starlink.

Les satellites Starlink menacent les observations

Pour déterminer la fréquence à laquelle la présence de ces satellites a été capturée par les caméras ZTF, l’équipe à l’origine de la nouvelle analyse a collecté des données sur les orbites de tout le matériel Starlink et les a comparées à la zone du ciel capturée dans chaque image ZTF enregistrée.

Une fois qu’une image a été identifiée qui a potentiellement capturé l’un de ces satellites, elle est soumise à une analyse pour déterminer s’il y a une traînée lumineuse à travers l’image. Au total, l’analyse a porté sur une période d’environ deux ans, de novembre 2019 à septembre 2021.

C’était à l’époque où SpaceX construisait rapidement sa constellation Starlink, et cela se voit sans aucun doute. Au début de la période d’étude, alors qu’il n’y avait qu’environ 100 Starlinks en orbite, il était relativement courant d’avoir une période d’observations de 10 jours où aucune n’était détectée.

Au moment où 500 étaient en orbite, ces périodes appartenaient déjà au passé. Et lorsqu’il est passé à plus de 1 500 satellites Starlink en orbite, ZTF en détecte généralement plus de 200 sur une période de 10 jours.

Les observations crépusculaires ont été particulièrement affectées en raison de la confluence de deux facteurs. Les images capturant l’horizon comprenaient des angles qui montrent beaucoup plus l’espace occupé par les orbites de Starlink. Et, en raison de la position du Soleil, il est probable qu’un plus grand nombre de ces satellites soient entièrement éclairés. En conséquence, environ 64% des pistes imaginées ont été prises sous le ciel au crépuscule.

Ces traînées ont également connu une croissance explosive à mesure que la constellation de satellites augmentait. Fin 2020, seulement environ 6% des images crépusculaires étaient affectées. Fin 2021, ce nombre était passé à 18 %.

Les astronomes inquiets pour l’avenir

Le logiciel utilisé pour « balayer » l’espace connaît déjà ces intrus. En tant que tel, il traite les images en mettant de côté le matériel identifié et le résultat réel n’a pas beaucoup d’effet sur les observations. Donc actuellement, avec ce montant, les chercheurs estiment qu’il n’y a qu’une probabilité de 0,04 % qu’un événement rare ne soit pas vu parce qu’il coïncide avec un indice.

Cependant, comme le problème est plus aigu dans les observations crépusculaires, le plus grand impact est plus susceptible d’être dans la recherche d’objets dans le système solaire. Cela inclura les comètes et les astéroïdes – y compris les astéroïdes qui se sont formés autour d’autres étoiles.

Et, bien sûr, le problème risque de s’aggraver. SpaceX a déjà l’autorisation d’augmenter le nombre de satellites Starlink à plus de 10 000. Du coup, 10 000 feront déjà une « signature » d’ordures dans les images considérables. De plus, SpaceX a indiqué qu’il aimerait éventuellement augmenter le nombre à plus de 40 000 satellites.

La société d’Elon Musk n’est pas la seule en orbite terrestre basse. Ainsi, on estime que dans un avenir proche, il y aura 100 000 satellites en orbite autour de la Terre.