Libratone Air+ 2nd Generation dans le test : véritable package sans fil réussi

Les Libratone Air+ 2 sont de véritables écouteurs sans fil avec une conception de tige, comme on le sait sur les Apple Airpods Pro ou les OnePlus Buds Pro. Avec le Libratone Air+ 2, cependant, ces barres ne sont pas rondes, mais conçues comme des triangles allongés aux bords arrondis.

Il a l’air élégant, mais ces triangles ne sont pas aussi faciles à saisir que, par exemple, les bâtons des OnePlus Buds Pro. Mais toujours aussi bon qu’il n’y a pas d’écouteurs qui tâtonnent ou qui tombent lorsque vous transportez le Libratone de son étui de chargement à votre oreille et vice-versa. Cela fonctionne parfaitement.

Les écouteurs s’enclenchent magnétiquement dans l’étui de chargement ; le couvercle de la boîte est également maintenu magnétiquement. Il y a un petit bouton sur le dessous qui vous indique si le boîtier de charge a encore une capacité suffisante. (Dans la vidéo je dis que tu appuies sur le rossignol, mais c’est n’importe quoi). Lorsque le voyant autour du port USB-C clignote trois fois en blanc, il est plein. S’il s’allume en rouge, vous devez recharger. Soit via un câble USB-C, soit en plaçant le boîtier de charge sur un socle de charge selon la norme Qi.

La batterie du Libratone Air+ 2 devrait durer environ 6 heures, et il y a suffisamment d’énergie stockée dans le boîtier de charge pour encore 18 heures de fonctionnement. Bien sûr, tout dépend toujours du volume et du type de musique que vous écoutez. Et que vous utilisiez ou non la fonction ANC.

Le premier couplage avec l’application

Comme toujours, vous devez télécharger l’application appropriée pour les écouteurs True Wireless. Dans ce cas, il s’appelle Libratone et est disponible gratuitement dans l’App Store d’Apple ou dans le Google Play Store.

Utilisation du Libratone Air+ 2e génération

Vous pouvez également définir le fonctionnement via l’application et mettre à jour le firmware si nécessaire. Vous pouvez vérifier si le Libratone Air+ 2 est correctement installé dans votre oreille, déterminer le mode ANC et si la musique doit automatiquement s’arrêter lorsque vous retirez le casque de votre oreille. Avec la suppression du bruit ANC, vous pouvez choisir entre « Désactivé », « Automatique » (selon l’environnement de volume) ou « Manuel ». Vous avez également le choix entre 4 profils sonores différents. Automatique, neutre, basses boostées et aigus boostés.

Paramètres ANC

égaliseur

Dans l’application, vous pouvez également configurer ce qui se passe lorsque vous appuyez deux ou trois fois sur les écouteurs – séparément pour l’écouteur gauche et droit. J’ai choisi la fonction Lecture/Pause pour le double-clic à droite, et le basculement entre ANC et transparence pour la gauche. Le triple tapotement à droite augmente le volume pour moi. Si je tape à gauche trois fois, je le baisse.

Le tapotement sur les surfaces de contact pour le fonctionnement fonctionne assez bien, mais chaque tapotement est transmis directement au tympan sous forme de bruit. C’est un peu embêtant, d’autant plus qu’il faut taper deux ou trois fois pour chaque action. Libratone n’offre pas un seul tap ou tap and hold.

Les données techniques du Libratone Air+ 2

Les True Wireless sont équipés d’un chipset Qualcomm Bluetooth 5.2 QCC5141, qui devrait assurer une connexion rapide et fiable. Cela a également fonctionné pour moi sans hésitation, il n’y a eu aucun problème de connexion ni interruption. La suppression du bruit fonctionne très bien. Les Libratone Air+ 2 sont étanches à la poussière, à la sueur et aux éclaboussures IP54 et détectent s’ils sont dans l’oreille ou non.

Selon la façon dont ils s’arrêtent ou démarrent automatiquement lorsque vous les supprimez ou les utilisez. Ils offrent jusqu’à 6 heures d’autonomie, avec l’énergie du boîtier de charge il y a environ 24 heures. Bien sûr, cela dépend toujours du type et du volume de la musique que vous écoutez. Et que vous utilisiez ou non la suppression automatique du bruit. Chaque oreillette ne pèse que 5,5 g.

La suppression du bruit propose 3 modes

Vous avez le choix entre trois types différents : En mode transparence, le bruit extérieur est transmis via les microphones, afin que vous puissiez entendre les annonces à la gare, par exemple. En mode manuel, vous déterminez la force de la suppression du bruit. Jusqu’à 30 dB sont possibles.

Ensuite, il y a le mode automatique. Libratone appelle cette technologie d’annulation intelligente du bruit CityMix. Les écouteurs ajustent automatiquement le niveau de suppression du bruit en fonction de votre environnement. A l’extérieur dans une rue passante, le bruit est plus supprimé que chez moi dans la chambre.

Le siège du Libratone Air+ 2ème génération

Les écouteurs tiennent tout de suite parfaitement dans l’oreille, l’application n’a rien à redire. Moi non plus. Les True Wireless n’appuient pas sur mes oreilles même après les avoir portés longtemps et sont globalement très confortables.

Le son du Libratone Air+ 2ème génération

Les différences entre les 4 profils sonores sont très subtiles. Je préfère l’automatique, mais le réglage neutre et la légère accentuation des graves ou des aigus peuvent également être entendus. En somme, il faut écouter assez attentivement pour comprendre les 4 profils et leurs subtilités. Les différences de son par rapport aux OnePlus Buds Pro, par exemple, que j’ai récemment essayées, ne sont pas terribles. Mais lorsque je bascule directement entre les deux True Wireless, les Libratones semblent un peu plus riches et plus complètes.

Vous pouvez entendre le son des microphones du casque sur l’enregistrement suivant. Comme toujours, j’ai enregistré directement avec Just Record et téléchargé l’enregistrement sur Soundcloud sans autre modification.

C’est ainsi que sonnent les microphones du Libratone Air+ 2ème génération

Mon avis sur le véritable casque sans fil Libratone Air+

Le Libratone Air+ de 2e génération est beau, tient confortablement dans l’oreille et sonne bien. Vous pouvez les sortir du boîtier de charge et les remettre sans trop de manipulations et les charger via un câble USB-C ou sans fil. De mon point de vue, un package global réussi.