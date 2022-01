Microsoft rachète Activision Blizzard pour 60 millions d’euros

Microsoft a acquis une autre entreprise technologique géante, cette fois dans le domaine des jeux. Microsoft a annoncé aujourd’hui l’achat d’Activision Blizzard, une société produisant des jeux tels que « Call of Duty », « Candy Crush » et « World of Warcraft », pour plus de 60 milliards d’euros (68,7 milliards de dollars).

Les actions de la technologie dirigée par Satya Nadella sont en baisse de 2,13 % à 303,60 $.

Microsoft veut accélérer le segment des jeux mobiles et s’attaquer au métaverse

Selon les informations de l’Associated Press (AP), l’accord permettra à Microsoft d’accélérer le segment des jeux mobiles et d’acquérir des éléments de base pour le métaverse, un type de monde virtuel qui tente de reproduire la réalité via des appareils numériques.

L’annonce de l’achat a eu lieu aujourd’hui, à un moment où Activision est entourée d’une controverse sur des allégations d’inconduite et d’inégalité salariale. On sait également que le président exécutif (PDG) d’Activision, Bobby Kotick, conservera son poste.

Après l’annonce, les actions d’Activision ont augmenté de plus de 37% à la bourse de Wall Street dans le commerce électronique avant l’ouverture du marché. C’est le plus gros contrat de la société de jeux vidéo.

Microsoft a offert 95 dollars pour chaque action d’Activision Blizzard, agitant une prime de 45% par rapport au cours de clôture de la séance de lundi dernier.