Xiaomi confirme: Redmi Note 11 a déjà une date de lancement prévue pour l’Europe

C’est fin octobre que Xiaomi a dévoilé la gamme de smartphones Redmi Note 11. Ces smartphones milieu de gamme de Redmi ont été le bon choix pour de nombreux consommateurs ces dernières années et la vérité est que leur lancement en Europe était déjà en retard.

Grâce à ses réseaux sociaux, Xiaomi a avancé avec plus d’informations et a déjà fixé une date pour le lancement.

Xiaomi Redmi Note 11 prêt à arriver en Europe

Les smartphones Redmi Note 11, Note 11 Pro et Note 11 Pro+ sont disponibles à la vente en Chine depuis début novembre, après avoir été présentés en octobre. On peut aussi les acheter en Inde… mais le marché européen manquait.

La gamme Redmi Note est sans aucun doute l’une des plus recherchées par les consommateurs à la recherche d’une solution de milieu de gamme et, par conséquent, cette nouvelle arrive à point nommé.

C’est à travers ses réseaux sociaux destinés au marché international que Xiaomi a annoncé un événement en ligne, où sera présentée la nouvelle gamme de smartphones Redmi Note 11. L’événement se déroulera sur les différents réseaux sociaux de l’entreprise (Facebook, YouTube, Twitter, TikTok , Reddit et sur le site lui-même), le 26 janvier à 12h00, heure de Lisbonne.

Il n’est pas certain que les trois modèles annoncés pour la Chine sortiront, la version Redmi Note 11 Pro+ devant être une exclusivité pour ce pays. Les Redmi Note 11 et 11 Pro devraient cependant avoir raison. Et qui sait s’il n’y aura pas de place pour une autre version ?

Selon les rumeurs précédentes, la série devrait arriver avec un prix à partir de 250 €. Dans le tableau ci-dessous, les prix indiqués sont les prix officiels en Chine avec conversion directe en Euros, au taux de change en vigueur.

Les spécifications générales